Казахстанские дзюдоисты завоевали «золото» и «серебро» на гран-при в Будапеште

Нур-Султан. 13 июля. КазТАГ — Казахстанские дзюдоисты – Елдос Сметов и Елдос Жумаканов завоевали «золото» и «серебро» соответственно на гран-при в Будапеште, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«Казахстанский спортсмен Елдос Сметов одержал победу на гран-при по дзюдо в Будапеште. В финале весовой категории до 60 кг Сметов встретился с Бодбаатаром Ганбатом из Монголии. В главной схватке наш спортсмен не оставил шансов сопернику, одержав победу. Интересно, что Ганбат является победителем чемпионата мира в 2014 году, а Сметов стал победителем ЧМ в 2015. (…) В полуфинале Сметов оказался сильнее представителя Нидерландов Торника Тсакадое», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в рамках турнира состоялся мужской финал в весовой категории до 66 кг.

«Здесь команда Казахстана была представлена Елдосом Жумакановым. В финал спортсмен пробился после победы над испанцем Альберто Гайтеро. В главной схватке Жумаканову противостоял монгольский дзюдоист Керлен Ганболд. В основное время спортсмены не смогли выявить победителя и после продолжительного ничейного результата Ганболду все-таки удалось успешно провести прием, тем самым оставив Жумаканова с «серебром», — следует из сообщения.

В НОК отметили, что в итоге в первый день соревнований казахстанские спортсмены завоевали две медали – «золото» и «серебро».