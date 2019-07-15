Алматы. 15 июля. КазТАГ – Алматы и часть Алматинской области остались без электричества, передает корреспондент агентства.

В частности, в редакцию поступили жалобы на отключение электроэнергии от жителей Ауэзовского, Алмалинского, Бостандыкского и Наурызбайского районов.

По поступающей информации, без света остались и жители ряда окраинных микрорайонов Алматы.

В городе не работают светофоры.

Также поступили данные об отсутствии света в прилегающих к Алматы регионах Алматинской области. В частности, без электричества остался город Талгар.

Редакция МИА КазТАГ выясняет причины локаута в южной столице и области.