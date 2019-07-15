Полиция Алматы из-за отсутствия света регулирует дорожное движение вручную

Новости 133 0

Алматы. 15 июля. КазТАГ – Полиция Алматы из-за отсутствия света регулирует дорожное движение вручную, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) Алматы.

«Сотрудники дорожно-патрульной полиции специализированного батальона административной полиции перешли на ручное регулирование практически всех перекрестков города Алматы. В первую очередь были перекрыты центральные магистрали. Далее экипажи были выставлены на второстепенных улицах города», — сообщили в ДП Алматы в понедельник.

В пресс-службе уточнили, что в обеспечении ручного регулирования дорожного движения задействовано порядка 400 полицейских.

По последним данным, произошла авария на высоковольтной линии. В настоящий момент в городе и Алматинской области поэтапно возобновляется подача электроэнергии.

Напомним, ранее сообщалось, что Алматы и часть прилегающей к городу территории Алматинской области осталась без электричества.

2,7 млн. казахстанцев «взяты на заметку» 2,7 млн. казахстанцев «взяты на заметку»
28112

Похожие материалы:

  1. Полиция Алматы заявила о привлечении к ответственности двоих «агитаторов»
  2. Участники кортежа «Қыз ұзату» сбили двоих полицейских в Алматы
  3. Экс-аким Алатауского района Алматы стал заместителем акима Алматинской области
  4. Движение поездов через станцию Арыс полностью восстановлено
  5. Движение по ряду жд-участков открыли после очистки от боеприпасов и ремонта в Арысе

Новости партнеров

Загрузка...