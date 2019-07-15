Алматы. 15 июля. КазТАГ – Полиция Алматы из-за отсутствия света регулирует дорожное движение вручную, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) Алматы.

«Сотрудники дорожно-патрульной полиции специализированного батальона административной полиции перешли на ручное регулирование практически всех перекрестков города Алматы. В первую очередь были перекрыты центральные магистрали. Далее экипажи были выставлены на второстепенных улицах города», — сообщили в ДП Алматы в понедельник.

В пресс-службе уточнили, что в обеспечении ручного регулирования дорожного движения задействовано порядка 400 полицейских.

По последним данным, произошла авария на высоковольтной линии. В настоящий момент в городе и Алматинской области поэтапно возобновляется подача электроэнергии.

Напомним, ранее сообщалось, что Алматы и часть прилегающей к городу территории Алматинской области осталась без электричества.