Централизация вспомогательных служб госаппарата ожидается в Казахстане

Нур-Султан. 15 июля. КазТАГ – Централизация вспомогательных служб государственного аппарата ожидается в Казахстане, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Для формирования компактного госаппарата продолжится работа по оптимизации подведомственных организаций и выделяемых им бюджетных средств. Будут приняты меры по централизации вспомогательных служб (содержания зданий, бухучета, проведения госзакупок)», — сообщил в понедельник премьер-министр Аскар Мамин на расширенном заседании правительства с участием президента Касым-Жомарта Токаева.

По словам главы кабмина, до конца 2019 года доля госуслуг, предоставляемых в электронном формате, будет доведена до 80%, до конца 2020 года – до 90%.

«Ведется работа по повышению эффективности государственных финансов. Целевые показатели государственных программ и стратегий госорганов будут скорректированы с учетом реальной их обеспеченности финансами. Со следующего года в доходную базу местных бюджетов будет передан корпоративный подоходный налог, поступающий от малого и среднего бизнеса. Поэтому регионы, активно привлекающие инвестиции и развивающие предпринимательство, получат дополнительные налоги в местные бюджеты», — сказал Мамин.