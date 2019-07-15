Строительство жд-линии в обход станции Алматы начнется в рамках ГЧП в 2020 году

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Нур-Султан. 15 июля. КазТАГ – Строительство железнодорожной линии в обход станции Алматы начнется в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) в 2020 году, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«В следующем году по ГЧП модели начнется строительство железнодорожной линии в обход станции Алматы протяженностью 74 км (позволит сократить сроки доставки грузов в среднем на двое суток, с завершением строительства в 2022 году)», — сообщил на расширенном заседании правительства в понедельник министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр.

По его словам, парк пассажирских вагонов в ближайшие три года обновится на 363 вагонов.

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