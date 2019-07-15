Алматы. 15 июля. КазТАГ – Границы Алматы обрабатывают средствами борьбы с саранчой, сообщает пресс-служба управление предпринимательства и инвестиций города Алматы.

«В рамках профилактических мероприятий по защите зеленых насаждений в период с 13 по 18 июля 2019 года по границам города с Илийским, Карасайским и Талгарским районами Алматинской области будет проводиться «барьерная обработка» от саранчовых вредителей. Дезинсекция направлена на защиту зеленых насаждений от вредных организмов и предотвращения миграции насекомых на территорию Алматы», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Как уточнили в управлении, работы будут проводиться в ночное время суток с 00.00 до 6.00 «в местах, способствующих миграции саранчовых на территорию города (пустыри, овраги, свободные участки, незаселенные людьми)».

«Вместе, с тем сообщаем, что используемые препараты разрешены для применения на территории РК и безопасны для людей, животных и птиц. Обработанные участки будут помечены сигнальными флажками и табличками. Рекомендуем жителям и гостям города, воздержаться от посещения мест, обозначенных сигнальными табличками и флажками», — сказано в сообщении.