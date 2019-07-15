Алматы. 15 июля. КазТАГ — Когда в Алматы полностью восстановят подачу электроэнергии, рассказали в пресс-службе городского управления энергоэффективности и инфраструктурного развития.

«15 июля в 14.14 произошло техническое нарушение на источнике ТЭЦ-2 АО «АлЭС», что привело к сбоям в энергоснабжении значительной части города. На текущий момент подали электричество по КЛ-220 кВ на ТЭЦ-2. Также по внешнему кольцу города (линии KEGOC 220 кВ) идет процесс подключения города к электричеству. Перезапуск источника будет происходить в течение 1-1,5 часа. Подача электроэнергии будет восстановлена до 17.00 в полном объеме», — говорится в сообщении в понедельник.

В управлении отметили, что в настоящее время восстановлена работа светофоров города.

«450 сотрудников ДП (департамента полиции – КазТАГ) обеспечивают контроль и регулирование дорожного движения. Специальная рабочая группа выясняет причины аварии. Ситуация в мегаполисе находится под контролем», — резюмируется в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе АО «KEGOC» сообщили, что «линии и подстанции АО «KEGOC» работают в штатном режиме, без отключений».

«Системный оператор ЕЭС РК оказывает полное содействие в восстановлении энергоснабжения города», — отметили в АО.

Ранее сообщалось, что Алматы и часть прилегающей к городу территории Алматинской области осталась без электричества. В настоящий момент в городе и области поэтапно возобновляется подача электроэнергии. Полиция Алматы из-за отсутствия света регулирует дорожное движение вручную.

Позднее ситуацию прокомментировали в министерстве энергетики РК, где сообщили, что отключение света в Алматы, которое, по их данным, произошло в 14.30 по времени Нур-Султана, «повлияло на энергосистему Южного региона, в частности, на генерацию электроэнергии ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, а также на работу каскадной ГЭС (Капшагай)». В минэнерго заверили, что причины сбоя системы выясняются. Все восстановительные работы, по данным минэнерго, начаты и закончатся в самое ближайшее время.