Алматы. 15 июля. КазТАГ — Порыв подземной линии газопровода с воспламенением произошел на стыке Медеуского и Талгарского районов, сообщила официальный представитель департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

«Около супермаркета «Магнум» (Медеуский район, Талгарский тракт) на стыке Медеуского и Талгарского районов произошел порыв подземной линии газопровода диаметром 325 мм с воспламенением. Служба газа Алматы сработала оперативно и произвела перекрытие газовых задвижек среднего давления. При этом нужно было выгореть газу, оставшегося в трубопроводе, что и было сделано под контролем противопожарной службы Алматы», — сообщила Баймухамбетова в понедельник.

Она отметила, что жертв и пострадавших нет.

«Предварительная причина – разгерметизация фланцевого соединения. Аварийно-восстановительные работы ведут соответствующие службы», — резюмировала официальный представитель ДЧС Алматы.