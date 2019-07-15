Нур-Султан. 15 июля. КазТАГ – Механизм минимальных резервных требований для банков изменится с 16 июля в Казахстане, сообщает пресс-служба Национального банка.

«Будет обеспечиваться связывание избыточной ликвидности на денежном рынке за счет удлинения срочности выпускаемых нот с 1-3 месяцев до 6-12 месяцев с повышением ставок по ним. С 16 июля этого года вводятся изменения в механизм минимальных резервных требований для банков», — сообщил на расширенном заседании правительства в понедельник председатель Нацбанка Ерболат Досаев.

Он отметил, что по оценкам финансового регулятора, «изменился баланс внешних и внутренних факторов развития, которые будут определять макроэкономические условия в среднесрочной перспективе».

«Снижены прогнозы роста мировой экономики и основных торговых партнеров Казахстана, что повлияет на замедление внешнего спроса на наш экспорт. Рынки сдерживают незавершенные торговые переговоры между США и Китаем», — пояснил глава финрегулятора.

Среднегодовая цена на нефть, отметил он, снизилась до $66/барр «с сохранением понижательного тренда».