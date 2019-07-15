Нацбанк РК ожидает снижения цен на нефть до $63-65

Алматы. 15 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Национальный банк РК ожидает снижения цен на нефть до $63-65.

«Мы ожидаем снижения цен на нефть до $63-65 за барр.» — сказал глава Нацбанка РК Ерболат Досаев на брифинге в понедельник.

Он отметил, что цены на нефть снизились с $72 до $66 за барр.

Кроме того, Досаев допустил повышение базовой ставки во втором полугодии.

Ранее сообщалось, что Нацбанк РК принял решение о сохранении базовой ставки на уровне 9% с сохранением процентного коридора на уровне +/- 1 п.п. Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 9 сентября 2019 года в 17.00 по времени Нур-Султана.

Напомним, 15 апреля Национальный банк РК снизил базовую ставку с 9,25% до 9%.