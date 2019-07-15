Назначен председатель правления нацкомпании Kazakh Invest

Нур-Султан. 15 июля. КазТАГ – Назначен председатель правления АО «Национальная компания «Kazakh Invest», сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Решением совета директоров Сартбаев Бауржан Мейрамбекович назначен председателем правления АО «Национальная компаний «Kazakh Invest», — говорится в сообщении в понедельник.

Сартбаев в 2018-2019 годы занимал должность торгового представителя Казахстана в России, до этого с 2015 по 2018 годы был директором РГП «Дирекция государственных резиденций» управления делами президента (УДП) Казахстана, еще раньше – с 2013 по 2015 годы занимал пост заместителя директора этого же предприятия.