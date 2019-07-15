Студенческими отрядами капитализм не строят

Необходимо различать тех, кто нуждается в деньгах, и тех, кто готов работать

«Один из великих механизмов социализации молодежи», – так охарактеризовал студенческие отряды политолог Юрий Булуктаев (КИСИ). Прозвучало это в ходе заседания экспертного клуба ОФ «Мир Евразии» на тему «Трудовое лето: феномен мобилизации усилий молодежи. К 60-летию создания студенческих отрядов». В условиях рыночной экономики студенческие отряды как массовое движение невозможны, однако их вполне допустимо использовать в рамках специальных государственных программ из политических, патриотических, воспитательных и социализирующих соображений.

Точкой отсчета движения студенческих отрядов принято считать 1959 год, когда студенты МГУ им. Ломоносова приехали в Булаевский район Северо-казахстанской области строить объект культуры. «Больше отрядов, чем Казахстан, не принимал никто», – подчеркнул Бахыт Жанабаев, ветеран студенческо-отрядного движения. Сам он работал по линии студенческих пионервожатых.

В массовой памяти студенческое движение ассоциируется в первую очередь со студенческими строительными отрядами (ССО). Экономист Вячеслав Додонов (в свое время работал в ССО на Алаколе, строил дома) привел некоторые цифры. В 1979 году из общего объема строительно-монтажных работ в СССР на примерно 70 млрд рублей, 2,5% сделано студенческими строительными отрядами. Учитывая, что в советской строительной отрасли на указанный год было занято 11,2 млн человек, а в ССО участвовало 800 тыс. и их сезонность работ не превышала 4 месяцев, производительность студентов-строителей получалась выше, чем в среднем по отрасли.

Эксперты отдельно остановились на факторах, которые делали студенческие отряды уникальным по массовости явлением, не имевшим аналогов в мире. Сама плановая экономика системно нуждалась в рабочей силе. Политическим уполномоченным органом за студенческие отряды являлся комсомол, где штаб Центрального студенческого отряда организационно входил в ЦК ВЛКСМ. Система высшего образования разбивала учебный год на два учебных семестра и один трудовой. Те же ССО структурно включались в СМУ (строительно-монтажные управления) и работали по их нарядам. Все вместе делало студенческие отряды, в том числе и работавшие проводниками на железной дороге, например, частью советской экономики.

«Советская власть, комсомол, плановая экономика и вызванный ею дефицит труда», – так описал основную формулу Сергей Домнин, главный редактор журнала «Эксперт Казахстан». Поскольку плановая экономика всегда испытывала дефицит труда, государство на сезонной основе привлекало в рабочую силу тех, кто формально к ней не относится – от школьников через летние оздоровительно-трудовые лагеря до студентов по разнообразным профилям хозяйственной деятельности. Пряником для школьников и студентов со стороны государства выступало повышение их доходов, ибо труд оплачивался.

Шавкат Сабиров, президент ОЮЛ «Интернет Ассоциация Казахстана», когда учился в Томске, попасть в ССО можно было только по конкурсу. Всех подряд туда не брали и заработки на промышленных объектах Сибири были высокие. «Во всех семи совхозах нашего района Карагандинской области есть дома, кошары и коровники, построенные студентами», – сообщила Айгуль Омарова, публицист.

«ССО как строительная единица сейчас как структура работать не может», – высказал практически общую позицию Джанибек Сулеев, веб-издатель. Однако есть определенное пространство, где студенческие отряды как явление (не массовое) применяться могут. Например, на строительстве государственных объектов под бюджетное финансирование и с помощью специальных правительственных программ. «Нужен микс из профессиональной социализации и экономической целесообразности. Два-три стройотряда пристроить можно, но в качестве движения не получится», – полагает Андрей Хан, Центр военно-стратегических исследований.

«Трудовая дисциплина, лидерские качества, коммуникация, отвлечение от криминала», – Эдуард Полетаев, модератор экспертного клуба, перечислил те мотивирующие вещи, в которых государство может быть заинтересовано и сегодня. «Не получится смешать задачи трудовой социализации и идеологии», – заметил в связи с этим Сергей Домнин.

«Мне кажется, что возродить нельзя. ССО – часть мобилизационной экономики», – считает социолог Гульмира Илеуова. Сама она работала в студенческом отряде, называет его «очень хорошим механизмом профессиональной социализации», но эпоха поменялась кардинально.

Бахыт Жанабаев обратил внимание на проблему падения престижа труда в современной молодежной среде. Одному его знакомому-бизнесмену нужно было срочно разгрузить железнодорожный вагон. Он пришел на «пятачок», где постоянно ошиваются незанятые молодые люди и предложил им заработать на разгрузке $50, если работа до обеда и $100 за полный рабочий день. Все отказались со словами «нам нужны деньги, а не работа».

В ходе экспертного клуба прозвучали разные оценки текущего состояния дел с рабочей силой в Казахстане. На тезис о том, что дефицита трудовых ресурсов в стране нет, Ирина Смирнова, депутат Мажилиса, привела примеры из круга своего общения, когда предприниматели не могут найти работников ни в санатории, ни на швейную фабрику. Поэтому картина сложнее, чем в упрощенной схеме. Вместе с тем, никто не возразил политологу Замиру Каражанову, когда он заявил: «Частной компании при строительстве магазина ССО не нужны».

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.