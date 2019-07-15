Отключение света в Алматы повлияло на энергосистему Южного региона – минэнерго

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Нур-Султан. 15 июля. КазТАГ – Отключение света в Алматы повлияло на энергосистему Южного региона, сообщает пресс-служба министерства энергетики Казахстана.

«Сегодня в Алматы в 14.30 по времени Нур-Султана произошло отключение электроэнергии. В результате чего это повлияло на энергетическую систему Южного региона, в частности на генерацию электроэнергии ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, а также на работу каскадной ГЭС (Капшагай). Выясняются причины сбоя системы. Все восстановительные работы начаты и закончатся в самое ближайшее время», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Алматы и часть прилегающей к городу территории Алматинской области осталась без электричества. В настоящий момент в городе и области поэтапно возобновляется подача электроэнергии. Полиция Алматы из-за отсутствия света регулирует дорожное движение вручную.

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