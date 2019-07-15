Отключение водоснабжения в Алматы связано с аварией на электросетях

Алматы. 15 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Проблемы с подачей воды в Алматы связаны с аварией на электросетях, сообщили в пресс-службе ГКП «Алматы Су».

«Это связано с аварийным отключением электроснабжения. Как вы знаете, произошла большая авария на электросетях, соответственно, у нас насосы тоже отключились», — сообщили в пресс-службе в понедельник.

При этом в «Алматы Су» отметили, что в ближайшее время водоснабжение будет полностью восстановлено.

«В настоящее время по городу на 95% электричество восстановлено и сейчас мы тоже в режим встаем», — добавили в пресс-службе.

Напомним, 15 июля примерно в 14.30 Алматы и часть прилегающей к городу территории Алматинской области осталась без электричества. В настоящий момент в городе и области поэтапно возобновляется подача электроэнергии. Полиция Алматы из-за отсутствия света регулирует дорожное движение вручную.

Позднее ситуацию прокомментировали в министерстве энергетики РК, где сообщили, что отключение света в Алматы, которое, по их данным, произошло в 14.30 по времени Нур-Султана, «повлияло на энергосистему Южного региона, в частности, на генерацию электроэнергии ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, а также на работу каскадной ГЭС (Капшагай)». В минэнерго заверили, что причины сбоя системы выясняются. Все восстановительные работы, по данным минэнерго, начаты и закончатся в самое ближайшее время.

В управлении энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы сообщили, что «15 июля в 14.14 произошло техническое нарушение на источнике ТЭЦ-2 АО «АлЭС», что привело к сбоям в энергоснабжении значительной части города». При этом в управлении заверили, что «перезапуск источника будет происходить в течение 1-1,5 часа, подача электроэнергии будет восстановлена до 17.00 в полном объеме».