Алматы. 15 июля. КазТАГ – Владимир Радионов. В управлении энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы никак не комментируют ситуацию с восстановлением подачи электроэнергии.

По телефону руководителя управления Асета Масабаева его секретарь отвечает, что она передала контакты корреспондента агентства пресс-секретарю управления, который свяжется в ближайшее время. В течение последних двух часов никаких звонков из управления на телефон корреспондента не поступало.

Руководитель отдела тепло- энергоснабжения управления Олжас Тажибаев также оказался не доступен – его служебный телефон не отвечает.

В 15.00 управление разослало сообщение, что подача электроэнергии будет возобновлена по всему городу к 17.00. На 17.30 поступают сообщения, что электроэнергии нет, в частности, по пр. Абая, на пересечении пр. Назарбаева и ул. Маметовой. Также в указанных районах прекращена подача воды.

Напомним, 15 июля примерно в 14.30 Алматы и часть прилегающей к городу территории Алматинской области осталась без электричества. В настоящий момент в городе и области поэтапно возобновляется подача электроэнергии. Полиция Алматы из-за отсутствия света регулирует дорожное движение вручную.

Позднее ситуацию прокомментировали в министерстве энергетики РК, где сообщили, что отключение света в Алматы, которое, по их данным, произошло в 14.30 по времени Нур-Султана, «повлияло на энергосистему Южного региона, в частности, на генерацию электроэнергии ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, а также на работу каскадной ГЭС (Капшагай)». В минэнерго заверили, что причины сбоя системы выясняются. Все восстановительные работы, по данным минэнерго, начаты и закончатся в самое ближайшее время.

В управлении энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы сообщили, что «15 июля в 14.14 произошло техническое нарушение на источнике ТЭЦ-2 АО «АлЭС», что привело к сбоям в энергоснабжении значительной части города». При этом в управлении заверили, что «перезапуск источника будет происходить в течение 1-1,5 часа, подача электроэнергии будет восстановлена до 17.00 в полном объеме».

В пресс-службе ГКП «Алматы Су» сообщили, что проблемы с подачей воды в Алматы связаны с аварией на электросетях. При этом в «Алматы Су» отметили, что в ближайшее время водоснабжение будет полностью восстановлено.