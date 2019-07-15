Алматы. 15 июля. КазТАГ – Штраф для Facebook в размере $5 млрд одобрили в США за утечку данных пользователей, сообщает французская газета Le Figaro.

«Facebook будет вынужден заплатить рекордный штраф в размере $5 млрд, наложенный регулятором США за сбои в защите персональных данных, произошедшие в социальной сети. Досудебное урегулирование, подробности которого неизвестны, должно также включать ограничения на то, как Facebook использует персональные данные пользователей», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Федеральная торговая комиссия (FTC) одобрила штраф тремя голосами против двух, но штраф еще должен быть одобрен министерством юстиции.

По информации издания, Facebook располагает персональными данными почти 3 млрд пользователей.

«Персональные данные более чем 2,7 млрд активных пользователей в месяц являются наиболее ценным активом Facebook, который собирает и использует их для получения огромных рекламных доходов благодаря очень точному таргетингу. Но именно из-за того, как эти данные используются, социальная сеть в последние два года столкнулась с серьезным кризисом доверия. Расследование FTC имело целью установить, нарушила ли Facebook соглашение 2011 года об уважении персональных данных и прозрачности их использования», — отмечается в публикации.

Как сообщается, штраф не отразится на финансовом положении компании.

«Facebook ожидал штрафа в результате этого расследования и объявил в конце апреля о выделении $3 млрд. Этот штраф едва ли повлияет на финансовое состояние компании, соучредителем которой является Марк Цукерберг. За 2018 год Facebook опубликовал отчет, где указывалось, что прибыль составила $22 млрд при обороте в $55 млрд. И даже за вычетом резерва на покрытие штрафа, чистая прибыль достигла $2,43 млрд в I квартале», — говорится в статье.