Жара сохранится в ближайшие трое суток в большинстве областей Казахстана

Новости 74 0

Астана. 15 июля. КазТАГ – Жара сохранится в ближайшие трое суток в большинстве областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Антициклон у земли и вынос горячего воздуха с Ирана будут удерживать жаркую и очень жаркую погоду в большинстве областей Казахстана. И на западе республики после прошедших дождей и ослабления жары температура воздуха вновь начнет повышаться», — говорится в распространенном в понедельник прогнозе погоды на 16-18 июля.

Температура воздуха на большей части республики предполагается выше климатической нормы на 2-7 градусов Цельсия.

Похожие материалы:

  1. Сильная жара и ветер ожидаются в четырех областях Казахстана в ближайшие трое суток
  2. Умеренно теплая погода ожидается в ближайшие трое суток в северных областях Казахстана
  3. Штормовое предупреждение объявлено в девяти областях Казахстана на ближайшие трое суток
  4. Жаркая погода без осадков ожидается в ближайшие трое суток в Казахстане
  5. Какой будет погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток

Новости партнеров

Загрузка...