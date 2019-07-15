Астана. 15 июля. КазТАГ – Жара сохранится в ближайшие трое суток в большинстве областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Антициклон у земли и вынос горячего воздуха с Ирана будут удерживать жаркую и очень жаркую погоду в большинстве областей Казахстана. И на западе республики после прошедших дождей и ослабления жары температура воздуха вновь начнет повышаться», — говорится в распространенном в понедельник прогнозе погоды на 16-18 июля.

Температура воздуха на большей части республики предполагается выше климатической нормы на 2-7 градусов Цельсия.