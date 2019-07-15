«Нынешний состав казахстанского парламента устарел – место должны занять одномандатники». «В какую школу отдать ребенка — в казахскую или русскую?». «Как изменилась численность представителей разных этносов». «Крупный и средний бизнес уходит из Казахстана»

Сетевой Казахстан 15 июля 2019г.

IA — CENTR . RU . Газиз АБИШЕВ – «Нынешний состав казахстанского парламента устарел – место должны занять одномандатники» — После того, как 9 июня на всенародном голосовании президентом Казахстана был избран Касым-Жомарт ТОКАЕВ, страна перешла в новую политическую эру. Нынешний состав казахстанского парламента тотчас устарел – он более не актуален в текущей политической ситуации. Потому многие задумываются о том, когда же будут объявлены досрочные парламентские выборы. Казахстану необходимо приступить к концептуальной реформе выборного законодательства. В частности, вернуться к мажоритарной системе выборов депутатов Парламента.

CAMONITOR . KZ . «В какую школу отдать ребенка — в казахскую или русскую?» — Перед родителями-казахами очень часто встает дилемма: в какую школу отдать детей – в казахскую или русскую? По сути, им приходится выбирать между национальной идентичностью и прагматизмом. Первая подсказывает, что ребенок должен обучаться на родном языке, но стремление дать ему качественное образование и широту кругозора может перевесить в пользу русской школы, поскольку многие считают, что уверенное владение «великим и могучим» обеспечит доступ к большему массиву знаний и разнообразной информации. Мы не раз затрагивали эту тему в своих публикациях, но сегодня решили посвятить ей отдельный экспертный опрос. Земфира ЕРЖАН, главный редактор kieli7su.kz: «Казахские школы не уступают в уровне знаний». Арман КУДАБАЙ, преподаватель и журналист: «Казахские школы столкнулись с системным кризисом». Ержан БАГДАТОВ, директор консалтингового агентства, магистр истории: «Казахскоязычное образование — не только данность, но и тренд».

«Как модернизируется отечественная полиция» — Борьба с преступностью – один из главных аспектов работы правоохранительных органов. Ее эффективность напрямую зависит от профессиональной квалификации сотрудников полиции. Поэтому в своем октябрьском Послании Нурсултан НАЗАРБАЕВ поручил провести глубокие и качественные преобразования в этой области. О ходе реализации новых реформ мы беседуем с научным сотрудником КИСИ при президенте РК Слямжаром АХМЕТЖАРОВЫМ.

FORBES . KZ . «Как изменилась численность представителей разных этносов в Казахстане» — Forbes Kazakhstan проследил как в последние примерно 20 лет менялась доля представителей разных национальностей в общей численности населения страны. Разумеется, казахи как государствообразующий этнос имели самый большой удельный вес в общей численности населения. Так, в 1999 году их было 7 971 618 (53,3% от общего числа жителей страны), а в 2018 году стало 12 250 305 (67,5%). Предсказуемо также, что доля представителей европейских народов, в частности славян, сократилась. К примеру, русских в 1999 году было 4 489 705, или 30% от общей численности населения. В 2018-м их количество снизилось на 20,1% – до 3 588 686 (доля в общей численности – 19,8%). За этот же период немцев стало вполовину меньше – с 356 439 до 179 476 человек, что связано с переездом на историческую родину.

365 INFO . KZ . «Стоимость образования в Казахстане нужно снизить» — Эксперты отмечают: лишь 1-2 вуза в стране могут соответствовать мировому уровню. Остальным надо расти — и снижать цены на услуги. Молодежь отечественное образование часто либо не удовлетворяет совсем, либо по соотношению цена/качество. И это один из факторов, почему они едут за границу либо на учебу, либо на ПМЖ. Об этом говорится в работе «Миграционные тренды в Казахстане в контексте развития интеллектуального потенциала». Авторы — Бауржан БОКАЕВ, директор Национальной школы государственной политики Академии государственного управления, и Алуа ЖОЛДЫБАЛИНА, руководитель отдела социально-политических исследований КИСИ.

«Крупный и средний бизнес уходит из Казахстана» — Средний и крупный бизнес в Казахстане уходит из строительства и здравоохранения. Сокращается и присутствие иностранного. И даже госкомпаний стало меньше. Тем не менее общее количество юрлиц в республике за последние полгода выросло. Но только за счет малого бизнеса. Согласно официальным данным, в первом полугодии 2019 года количество зарегистрированных юридических лиц увеличилось на 3 880 единиц. В результате сейчас их общее количество составляет около 437,7 тысяч. При этом нельзя однозначно сказать, какая сфера для бизнеса стала наиболее притягательной. Больше всего новых юрлиц (1 799) занимаются «предоставлением прочих видов услуг».

TIME . KZ . «Ускоренными темпами» — Премьер-министр Аскар МАМИН прилетел в Арысь, чтобы лично проинспектировать ход восстановительных работ. За последнее время это уже второй визит премьера в пострадавший от взрывов город. В программе нынешнего визита Мамина было обозначено 11 пунктов. На каждый отводилось не более 10 минут. В сопровождении министров и акима Туркестанской области Умирзака ШУКЕЕВА премьер за три часа проинспектировал ремонт жилых домов, школы, городской больницы, а по итогам в здании Арысского акимата провел совещание. Оно прошло за закрытыми дверями.

«Прибалхашский спрут» — В мае прошлого года в Балхаше стряслись грандиозные по местным меркам события. Межведомственная следственно-оперативная группа управления внутренней безопасности Нацбюро по противодействию коррупции и ДКНБ Карагандинской области раскопала несколько эпизодов увода государственных денег в частные карманы. В список подозреваемых попали чиновники, предприниматели и… сотрудники местного межрегионального отдела противодействия коррупции (МОПК)!

«О вкусах спорят!» — Этим летом звездный тренд “покажи себя в купальнике” у казахстанских селебрити почти сошел на нет. А все потому, что знаменитости больше не могут выдерживать шквала критики вездесущих уятменов. Но все же смелые нашлись! И тут вдруг выяснилось, что поборники морали тоже уже не те: к каждому бессовестному у них теперь отдельный подход. Только молодые, красивые и незамужние, как оказалось, вызывают на себя непрерывный и сокрушительный огонь, остальным резвиться разрешается. По-прежнему много претензий у публики к не изменяющей себе сексуальной и откровенной певице казахстанской эстрады ЛУИНЕ.

CARAVAN . KZ . «Почему объект Всемирного наследия ЮНЕСКО находится на грани экологической катастрофы» — Заповедный край “Танбалы Тас”, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, находится на грани экологической катастрофы. А все из-за дороги областного значения, ведущей от железнодорожной станции Копа до Карабастау, что в Жамбылском районе Алматинской области. Жители близлежащих сел бьют тревогу: в огромных скоплениях маслянистой жижи, которой покрыта трасса, гибнут дикие животные. Тем временем, как удалось узнать из открытых источников, из местного бюджета в 2018 году на ремонт отрезка дороги областного значения к Государственному музею-заповеднику “Танбалы” было выделено 0,9 миллиарда тенге. Но, похоже, их закатали в асфальт.

«Костяной фарфор и золотое тиснение: сколько казахстанцы платят за чайные церемонии акиматов и министерств» — Нашим постоянным читателям хорошо известно, какие неоднозначные закупки проводят отдельные государственные ведомства на бюджетные деньги. Это могут быть предметы мебели, смартфоны, юрты, квартиры и даже дома. Но каждый раз госслужащие решают еще приобрести нечто такое, что многие из нас и представить не могли. Ни для кого не секрет, что в каждом казахстанце природой заложен ген, отвечающий за любовь к чаю. По мастерству проведения чайных церемоний мы могли бы посоревноваться лишь с британцами или жителями стран Востока. Причем работники казахстанских акиматов и министерств могли бы дать фору каждому из нас. И этот вывод корреспондент медиа-портала Caravan.kz делает из того, какие суммы тратятся государственными учреждениями на приобретение чайных сервизов на сайте государственных закупок РК.

AZATTYQ . ORG . Казис ТОГУЗБАЕВ – ««Большая трагедия». Двое осужденных по «Шаныракскому делу» всё еще в тюрьме» — Двое осужденных по «Шаныракскому делу» — поэт и диссидент Арон АТАБЕК и Курмангазы УТЕГЕНОВ — спустя 13 лет после трагических событий на окраине Алматы остаются в заключении. Оба находятся сейчас в павлодарском СИЗО, почти в полутора тысячах километрах от города, в котором жили до ареста и где пытались защитить дома сотен жителей от принудительного сноса.

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