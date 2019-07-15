Сильная жара ожидается в ближайшие дни в Нур-Султане и трех областях, в ЗКО возможен град

Нур-Султан. 15 июля. КазТАГ – Сильная жара ожидается в ближайшие дни в Нур-Султане и трех областях, в Западно-Казахстанской области возможен град, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Днем 15, 16 июля в Акмолинской области сохраняется сильная жара 35-38 градусов. В Нур-Султане днем 16 июля ожидается сильная жара 35 градусов. Вероятность шторма 90-95%», — говорится в распространенном в понедельник штормовом предупреждении.

Днем 15-16 июля в Северо-Казахстанской области местами ожидается сильная жара 37 градусов. Вероятность шторма оценивается в 90-95%.

«15 июля в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, восточный с переходом на юго-западный местами 15-20 метров в секунду. Днем на большей части ожидается сильная жара +43. Вероятность шторма 95-100%», — добавили синоптики.

15 июля в ЗКО ночью местами ожидается сильны дождь, гроза, град. Сутки северо-западный ветер 15-20 метров в секунду. В Уральске 15 июля ночью ожидается гроза. Синоптики оценивают вероятность шторма в 90-95%.