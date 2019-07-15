Почти Т606 млрд инвестиций привлекли в жилищное строительство в РК за первое полугодие 2019 года

Нур-Султан. 15 июля. КазТАГ – Почти Т606 млрд инвестиций привлекли в жилищное строительство в Казахстане за первое полугодие 2019 года, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«С начала реализации программы «Нұрлы жер» построено 29,3 млн кв.мжилья (262,7 тыс. жилищ). За 6 месяцев текущего года в жилищное строительство привлечено инвестиций на сумму Т605,7 млрд, что выше уровня 2018 года на 15,5%. На Т1 государственных средств привлечено Т7,4 частных инвестиций», — сообщил в понедельник на расширенном заседании правительства глава МИИР Роман Скляр.

Он уточнил, что до конца 2019 года планируется построить 118 тыс. жилищ, «из которых уже введено 48 925 жилищ».

«Для своевременного ввода жилья предусмотрено Т81,7 млрд на подведение соответствующей инженерной коммуникации к строительным площадкам», — уточнил глава ведомства.

По словам министра, предусмотрено строительство и приобретение жилья для многодетных семей.

«В течение семи лет жильем будет обеспечено 40 тыс. семей», — сказал министр индустрии и инфраструктурного развития.

Он отметил, что увеличено финансирование на строительство и приобретение арендного жилья для работающей молодежи в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент.

«В течение трех лет будет выдаваться по 3 тыс. арендных квартир. Ежегодно в течение трех лет для многодетных, неполных семей и семей, имеющих детей-инвалидов будет выдаваться по 6 тыс. льготных займов под 2% годовых. Госпрограмма «Нұрлы жер» до конца текущего года будет принята в новой редакции. В нее будут включены вопросы тепло-водоснабжения и водоотведения, модернизации коммунального сектора и ремонта домов», — добавил Скляр.