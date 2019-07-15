Укрепление рубля по отношению к тенге приведет к ускорению инфляции в Казахстане

Алматы. 15 июля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Укрепление рубля по отношению к тенге приведет к ускорению инфляционных процессов в Казахстане, считает эксперт аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Мерей Исабеков.

«Россия остается одним из основных торговых партнеров Казахстана, на которого приходится более 40% импорта страны. Таким образом, стоимость существенной части товаров в Казахстане зависит от курса рубля к тенге. Дальнейшее ослабление тенге в паре с рублем приведет к ускорению инфляционных процессов в стране. При этом, значительная часть импорта из РФ – продовольственные товары, спрос на которые по природе менее эластичен, то есть рост цены приведет к относительно небольшому снижению уровня спроса, что в теории негативно скажется на торговом балансе страны», — прокомментировал Исабеков для МИА КазТАГ сообщение о том, что российский рубль резко укрепился по отношению к американскому доллару и евро.

Если Федеральная резервная система (ФРС) США на своем ближайшем заседании все же снизит ключевую ставку, то, как продолжает эксперт, «это приведет к удешевлению долларового фондирования, что в основном позитивно сказывается на развивающихся рынках».

«При этом прямые иностранные инвестиции могут увеличиваться, а местная валюта – укрепляться. Также стоимость доллара США имеет обратную корреляцию с нефтяными котировками, то есть нефть дорожает при снижении стоимости доллара США, что соответствующим образом положительно сказывается на валютах стран-экспортеров нефти», — полагает собеседник агентства.

Годовая инфляция в России за апрель-июнь 2019 года замедлилась с 5,3% до 4,7%, пояснил спикер, тогда как инфляция в Казахстане – напротив – укорилась с 4,8% до 5,4%.

«При этом спред ставок ЦБР (Центробанка России – КазТАГ) и Нацбанка РК остался на уровне 1,5%. С учетом того, что ФРС, ЕЦБ (Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк – КазТАГ) и ЦБР дали сигнал к ослаблению денежно-кредитной политики, то указанный дисбаланс в экономике РК может быть нивелирован по мере снижения ставок ЦБР и ФРС. Однако в дальнейшем может потребоваться ужесточение политики центрального банка при потенциальном ускорении инфляции, о чем и говорилось в пресс-релизе Нацбанка РК, опубликованном после заседания 3 июня. У регулятора есть достаточно эффективный набор инструментов (операции постоянного доступа и открытого рынка) для контроля инфляции, однако указанные действия могут иметь лишь временный эффект в условиях фискального расширения», — подытожил Исабеков.

Напомним, ранее со ссылкой на данные ЦБР сообщалось, что российский рубль резко укрепился по отношению к американскому доллару и евро.