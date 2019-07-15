Алматы. 15 июля. КазТАГ – Узбекистан рассекретил данные по структуре экспорта газа в Казахстан и другие страны, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

«Узбекистан в 2018 году экспортировал 13 млрд кубометров газа, в 2019 году законтрактована поставка более 15 млрд кубометров. Объемы поставок в Китай в структуре экспорта газа составляют 8 млрд кубометров, в Россию – 4,5 млрд, южные регионы Казахстана – 2,5 млрд, другие страны Центральной Азии – 500-550 млн кубометров», — сообщил председатель правления компании «Узбекнефтегаз» Баходиржон Сидиков.

По его словам, при наличии ресурсов, Узбекистан имеет возможность разговаривать со своими партнерами «по увеличению поставок».

Всего в Узбекистане, согласно сообщению, добывается 61 млрд кубометров газа, из которых 35-40 млрд кубометров приходятся на «Узбекнефтегаз».

«Ранее информация по добыче газа была секретной», — сказал глава «Узбекнефтегаза».

По его словам, внутренняя потребность республики в газе составляет примерно 39 млрд кубометров, включая тот факт, что половина потребителей переведена на использование сжиженного газа.

«Текущих утвержденных запасов углеводородов хватит на 20-30 лет. Мы, естественно, ведем усиленную работу по тому, чтобы объем прироста запасов ежегодно был больше, чем объем добычи», — отметил Сидиков.