Нур-Султан. 16 июля. КазТАГ – Более Т4,9 трлн намерены выдать акиматам Шымкента и 12 областей в виде субвенций в 2020-2022 годы, сообщается в проекте закона «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2020-2022 годы».

«Установить бюджетные субвенции, передаваемые из республиканского бюджета в областные бюджеты, бюджет города республиканского значения на 2020 год в сумме Т1 674 062 697 тыс., в том числе: Акмолинской – Т109 242 969 тыс.; Актюбинской – Т81 283 456 тыс.; Алматинской – Т147 701 566 тыс.; Восточно-Казахстанской – Т173 953 836 тыс.; Жамбылской – Т157 202 678 тыс.; Западно-Казахстанской – Т49 803 959 тыс.; Карагандинской – Т106 498 186 тыс.; Кызылординской – Т134 920 831 тыс.; Костанайской – Т110 222 161 тыс.; Павлодарской – Т46 373 336 тыс.; Северо-Казахстанской – Т118 152 353 тыс.; Туркестанской – Т320 960 156 тыс.; города Шымкент – Т117 747 211 тыс.», — сказано в законопроект.

На 2021 год запланированы субвенции акиматам в сумме Т1 629 412 578 тыс., в том числе: Акмолинской – Т106 133 253 тыс.; Актюбинской – Т77 492 983 тыс.; Алматинской – Т128 970 154 тыс.; Восточно-Казахстанской – Т172 876 650 тыс.; Жамбылской – Т155 001 503 тыс.; Западно-Казахстанской – Т47 662 643 тыс.; Карагандинской – Т94 591 411 тыс.; Кызылординской – Т136 347 046 тыс.; Костанайской – Т105 286 489 тыс.; Павлодарской – Т42 940 734 тыс.; Северо-Казахстанской – Т117 683 333 тыс.; Туркестанской – Т325 857 634 тыс.; города Шымкент – Т118 568 745 тыс.

«Установить бюджетные субвенции, передаваемые из республиканского бюджета в областные бюджеты, бюджет города республиканского значения на 2022 год в сумме Т1 600 303 878 тыс., в том числе: Акмолинской – Т104 259 456 тыс.; Актюбинской – Т73 859 603 тыс.; Алматинской – Т113 672 970 тыс.; Восточно-Казахстанской – Т170 270 223 тыс.; Жамбылской – Т153 935 570 тыс.; Западно-Казахстанской – Т45 511 606 тыс.; Карагандинской – Т86 774 290 тыс.; Кызылординской – Т138 554 289 тыс.; Костанайской – Т101 257 339 тыс.; Павлодарской – Т37 404 025 тыс.; Северо-Казахстанской – Т117 703 197 тыс.; Туркестанской – Т336 837 891 тыс.; города Шымкент – Т120 263 419 тыс.», — сказано в документе.

В итоге общая сумма выделяемых из республиканского бюджета субвенций по указанным акиматам за три года должна составить Т4 903 779 153 000.

Ожидается, что закон будет введен в действие с 1 января 2020 года и будет действовать до 31 декабря 2022 года.

Проект постановления правительства о внесении законопроекта на рассмотрение мажилиса вынесен на публичное обсуждение до 26 июля.