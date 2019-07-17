Режим Путина, гомосексуальные движения и Казахстан

Нур-Султан старается держаться в стороне при разборках Кремля с ЛГБТ-сообществом

Не успел Владимир Путин примерить на себя лавры мирового лидера консервативных ценностей (гетеросексуальность, семья, патриотизм) после G-20 в Осаке, как получил удар от голубого лобби прямо в Крыму, на молодежном форуме «Таврида». Комизма ситуации добавляет тот факт, что мероприятие проведено под эгидой Росмолодежи, которая является федеральным органом исполнительной власти. «Биполярочка» на уровне государственной власти по отношению к ЛГБТ лишний раз свидетельствует об отсутствии целостной позиции или подхода даже по такому отдельно взятому вопросу.

На евразийских просторах людей искусственно втягивают в ситуацию ложного выбора. Мол, если ты не член ЛГБТ-сообщества, то мирись с коррупцией, казнокрадством, некомпетентностью чиновников и дальше в том же духе. А если выступаешь за прозрачный бюджет, свободу слова и самовыражения, то вставай раком и живи как люди. Попытки людей с банальной сексуальной ориентацией искать третий путь – где бюрократия в стойле под общественным присмотром и половых извращений по минимуму, какой-то враждебной и явно мощной силой уводятся на периферию общественного дискурса.

ЛГБТ-сообщество как-то чрезвычайно быстро проделало путь от уголовно преследуемых групп (в СССР за мужеложство наказания были, а лесбиянки находились вне поля зрения уголовного кодекса) до законодателей моды на правильное и неправильное. Гомофобия почему-то подается как иррациональный страх. А по мне так рациональных моментов в данном явлении ничуть не меньше. Многие побоятся отдать ребенка к учителю, тренеру или воспитателю «прогрессивных» взглядов. Тем более, когда борцы с гомофобией и гомофобами ведут себя все более агрессивно, так что даже в архаичном и патриархальном Казахстане становится неуютно.

Судя по тому, как ЛГБТ-повестка за считанные годы ворвалась в повседневную жизнь, «голубое лобби» – это реальность, данная нам в информационных (пока еще) ощущениях. Только в одних случаях государство играет на стороне ЛГБТ движений (Евросоюз, Канада), в других занимает двойственную позицию (США), а в третьих пытается противостоять напору (Россия и закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних). Но четкой линии фронта на государственном уровне нет, если в той же России госструктуры запросто пропускают вещи вроде событий на «Тавриде».

Казахстан пытается держаться в стороне от мейнстрима разборок гомофобов с педерастами, однако по факту верховная власть находится в консервативном лагере. Когда Елбасы двигал идеи про модернизацию сознания, то ни про какие однополые браки или операции по смене пола (даже если приспичило) там нет.

Но если внутри страны ЛГБТ-сообщество ведет себя вполне пристойно – кроме поцелуя Пушкина с Курмангазы на рекламном плакате вспомнить нечего – то на внешнем контуре оно вполне активно. Гей-делегации из Казахстана участвуют по всевозможных тусовках девиантной общественности с использованием национальной символики. Когда информационный шлейф от подобных событий достигает республики, многие с удивлением узнают, что по числу ЛГБТ-беженцев в США РК занимает третье место в СНГ.

Педерастия стала фактором международных отношений. Периодически в Казахстан прибывают зарубежные делегации, которые выясняют количество ЛГБТ-товарищей в структуре органов государственного управления, например. Вполне возможно, что интересуются ассортиментом гей-литературы в книжных магазинах, пытаются выяснять, почему в системе образования рекомендованы только те книги, которые посвящены отношениям принца и принцессы, а сюжет «принц – принц» игнорируется. Даже не знаю, как местные функционеры оправдываются за свою дремучесть, отсутствие общедоступной статистики по интересующим вопросам и что обещают предпринять на перспективу.

Сегодня уже мало кого удивляет, что интимная по своей сути тема половых отношений вынесена в публичную повестку как на государственном, так и на международном уровне. Встречались же в 1975 году в Хельсинки лидеры мировых государств без обсуждения проблем гей-парадов, а вот в 2019 году в Осаке уже без этого не могут.

Фильм «Горбатая гора» не смотрел, но разделяю мнение, что именно среда искусства сегодня находится в авангарде ЛГБТ-пропаганды. Поэтому на незнакомые театральные постановки, где про сюжет в буклетах говорится лишь общими словами вроде «феерично», «оригинально» и «неожиданно» приходится идти с чувством некоторой опаски.

Надежды безмятежно отсидеться в провинциальном Казахстане, пока педерасты и гетеросексуалы выясняют отношения на глобальном уровне, неожиданно развеялись как дым. Потому что я увидел радугу на заборе и невольно задумался – это детский рисунок или какой-нибудь специальный указатель от ЛГБТ? А когда-то для меня радуга была просто радугой. Да я сам рисовал радугу!

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