Режим Путина, гомосексуальные движения и Казахстан

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Нур-Султан старается держаться в стороне при разборках Кремля с ЛГБТ-сообществом

Не успел Владимир Путин примерить на себя лавры мирового лидера консервативных ценностей (гетеросексуальность, семья, патриотизм) после G-20 в Осаке, как получил удар от голубого лобби прямо в Крыму, на молодежном форуме «Таврида». Комизма ситуации добавляет тот факт, что мероприятие проведено под эгидой Росмолодежи, которая является федеральным органом исполнительной власти. «Биполярочка» на уровне государственной власти по отношению к ЛГБТ лишний раз свидетельствует об отсутствии целостной позиции или подхода даже по такому отдельно взятому вопросу.

На евразийских просторах людей искусственно втягивают в ситуацию ложного выбора. Мол, если ты не член ЛГБТ-сообщества, то мирись с коррупцией, казнокрадством, некомпетентностью чиновников и дальше в том же духе. А если выступаешь за прозрачный бюджет, свободу слова и самовыражения, то вставай раком и живи как люди. Попытки людей с банальной сексуальной ориентацией искать третий путь – где бюрократия в стойле под общественным присмотром и половых извращений по минимуму, какой-то враждебной и явно мощной силой уводятся на периферию общественного дискурса.

ЛГБТ-сообщество как-то чрезвычайно быстро проделало путь от уголовно преследуемых групп (в СССР за мужеложство наказания были, а лесбиянки находились вне поля зрения уголовного кодекса) до законодателей моды на правильное и неправильное. Гомофобия почему-то подается как иррациональный страх. А по мне так рациональных моментов в данном явлении ничуть не меньше. Многие побоятся отдать ребенка к учителю, тренеру или воспитателю «прогрессивных» взглядов. Тем более, когда борцы с гомофобией и гомофобами ведут себя все более агрессивно, так что даже в архаичном и патриархальном Казахстане становится неуютно.

Судя по тому, как ЛГБТ-повестка за считанные годы ворвалась в повседневную жизнь, «голубое лобби» – это реальность, данная нам в информационных (пока еще) ощущениях. Только в одних случаях государство играет на стороне ЛГБТ движений (Евросоюз, Канада), в других занимает двойственную позицию (США), а в третьих пытается противостоять напору (Россия и закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних). Но четкой линии фронта на государственном уровне нет, если в той же России госструктуры запросто пропускают вещи вроде событий на «Тавриде».

Казахстан пытается держаться в стороне от мейнстрима разборок гомофобов с педерастами, однако по факту верховная власть находится в консервативном лагере. Когда Елбасы двигал идеи про модернизацию сознания, то ни про какие однополые браки или операции по смене пола (даже если приспичило) там нет.

Лучше пикейные жилеты, чем жёлтые Лучше пикейные жилеты, чем жёлтые
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Но если внутри страны ЛГБТ-сообщество ведет себя вполне пристойно – кроме поцелуя Пушкина с Курмангазы на рекламном плакате вспомнить нечего – то на внешнем контуре оно вполне активно. Гей-делегации из Казахстана участвуют по всевозможных тусовках девиантной общественности с использованием национальной символики. Когда информационный шлейф от подобных событий достигает республики, многие с удивлением узнают, что по числу ЛГБТ-беженцев в США РК занимает третье место в СНГ.

Педерастия стала фактором международных отношений. Периодически в Казахстан прибывают зарубежные делегации, которые выясняют количество ЛГБТ-товарищей в структуре органов государственного управления, например. Вполне возможно, что интересуются ассортиментом гей-литературы в книжных магазинах, пытаются выяснять, почему в системе образования рекомендованы только те книги, которые посвящены отношениям принца и принцессы, а сюжет «принц – принц» игнорируется. Даже не знаю, как местные функционеры оправдываются за свою дремучесть, отсутствие общедоступной статистики по интересующим вопросам и что обещают предпринять на перспективу.

Сегодня уже мало кого удивляет, что интимная по своей сути тема половых отношений вынесена в публичную повестку как на государственном, так и на международном уровне. Встречались же в 1975 году в Хельсинки лидеры мировых государств без обсуждения проблем гей-парадов, а вот в 2019 году в Осаке уже без этого не могут.

Фильм «Горбатая гора» не смотрел, но разделяю мнение, что именно среда искусства сегодня находится в авангарде ЛГБТ-пропаганды. Поэтому на незнакомые театральные постановки, где про сюжет в буклетах говорится лишь общими словами вроде «феерично», «оригинально» и «неожиданно» приходится идти с чувством некоторой опаски.

Надежды безмятежно отсидеться в провинциальном Казахстане, пока педерасты и гетеросексуалы выясняют отношения на глобальном уровне, неожиданно развеялись как дым. Потому что я увидел радугу на заборе и невольно задумался – это детский рисунок или какой-нибудь специальный указатель от ЛГБТ? А когда-то для меня радуга была просто радугой. Да я сам рисовал радугу!

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© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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