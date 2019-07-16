Центр Абая и специальность «казахский язык» откроют в ведущем исламском вузе мира в Египте

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Нур-Султан. 16 июля. КазТАГ – Центр Абая Кунанбаева и специальность «казахский язык» откроют в знаменитом университете «Аль-Азхар» в Египте, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

«Посол (Казахстана в Египте Арман Исагалиев – КазТАГ) предложил открыть в университете «Аль-Азхар» Центр Абая и включить в программу обучения специальность «казахский язык». Ректор Мухаммед аль-Махрасауи положительно воспринял эту инициативу и пообещал со своей стороны оказать поддержку в ее реализации», — сообщили во вторник в МИД РК по итогам встречи Исагалиева с аль-Махрасауи.

Отмечается, что работа в данном направлении будет осуществляться совместно с Казахским Национальным педагогическим университетом имени Абая.

Напомним, казахстанцы готовятся в 2020 году отпраздновать на государственном уровне 175-летний юбилей со дня рождения великого казахского поэта, философа и просветителя Абая Кунанбайулы.

Университет «Аль-Азхар» является одним из старейших и считается самым престижным исламским вузом в мире.

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