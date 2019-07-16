Экс-глава комитета МИИР стал заместителем акима Павлодарской области

Алматы. 16 июля. КазТАГ – Бывший председатель комитета индустриального развития и промышленной безопасности министерства по инвестициям и развитию Алмас Батанов стал заместителем акима Павлодарской области, сообщает Pavlodarnews.kz.

«Новым заместителем акима области стал Алмас Батанов», — говорится в сообщении во вторник.

Отмечается, что он будет курировать вопросы сельского хозяйства.

Батанов был главой комитета МИИР с февраля 2018 года, до этого с декабря 2016 по февраль 2018 года был заместителем руководителя канцелярии премьер-министра, еще раньше – в 2016 году был заместителем председателя комитета по статистики министерства национальной экономики.