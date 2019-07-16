Кенес Ракишев продал акции золотодобывающей компании для финансирования других проектов

Алматы. 16 июля. КазТАГ – Казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев продал акции золотодобывающей компании Petropavlovsk для финансирования других горнодобывающих проектов, сообщает Financial Times.

«Казахстанский бизнесмен и предприниматель, занимающийся криптовалютами, Кенес Ракишев продал свою 22% долю в золотодобывающем предприятии Petropavlovsk после подорожания его акций в прошлом году», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Ракишев, который сыграл важную роль в возвращении соучредителя компании Павла Масловского на должность главного исполнительного директора в 2018 году, сказал, что решение было принято по коммерческим причинам и для финансирования некоторых других его проектов в области добычи полезных ископаемых.

Как сообщается, Ракишев приобрел акции Petropavlovsk в 2017 году.

«Petropavlovsk оправилась от нескольких неспокойных лет, когда ее двух соучредителей выгнали из компании в 2017 году после бунта акционеров, поддержанного российским миллиардером Виктором Вексельбергом. Ракишев купил акции за £5 в декабре 2017 года у Renova Group Вексельберга. В июне прошлого года он поддержал возвращение Масловского на голосовании акционеров. Акции Petropavlovsk выросли на 30% за последний год и торгуются на уровне £9,79 в Лондоне», — отмечается в публикации.

По информации издания, в 2018 году Petropavlovsk завершил строительство долгожданного обогатительного комбината в России, а также рефинансировал долг горнодобывающей компании Гонконга, котирующейся на бирже IRC. Этому также способствовала растущая цена на золото, которая в июне достигла шестилетнего максимума, превышающего $1400 за тройскую унцию.