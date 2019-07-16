Доллар подешевел в обменниках Нур-Султана и Алматы, в Шымкенте – не изменился

Алматы. 16 июля. КазТАГ – Курс доллара США во вторник относительно данных за понедельник повысился в пунктах обмена валют Нур-Султана и Алматы, в Шымкенте – не изменился, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане в обменных пунктах средняя цена покупки $1 составляет Т382, а продажи – Т383,5.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют в среднем покупают по Т382,4, а продают по Т384.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т383, а продажи – Т384,5.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на вторник, составляет Т383,43.