Почему американцы пытаются заблокировать российский газопровод?

Хотя Соединенные Штаты публично заявляют об обеспокоенности «проблемами энергетической безопасности», аналитики полагают, что у Вашингтона могут быть свои скрытые планы

Издание China.org.cn со ссылкой на информационное агентство Xinhua опубликовало переданную из Хьюстона статью под названием «News Analysis: Why US moves to block Russia’s gas pipeline?» — «Анализ новостей: почему США пытаются заблокировать российский газопровод?».

В ней говорится так: «Конгресс США в настоящее время планирует принятие нового закона о наказании тех представляющих самые разные страны мира фирм, которые задействованы в прокладке трубопровода «Северный поток — 2» под началом России. Таким образом, предполагается реализация политической стратегии, впервые изложенной президентом США Дональдом Трампом прошлым летом.

Хотя Соединенные Штаты публично заявляют об обеспокоенности «проблемами энергетической безопасности», порождаемыми трубопроводным проектом, который вскоре будет завершен, аналитики полагают, что у Вашингтона могут быть свои скрытые планы.

«Северный поток — 2» — это проект оффшорного газопровода, по которому предполагается поставлять природный газ из России в Германию через Балтийское море. В настоящее время его собственником и оператором является (швейцарская) компания Nord Stream AG, мажоритарный пакет акций в которой принадлежит российской государственной корпорации «Газпром».

Новым американским законом предусматривается введение жесткого наказания в отношении тех структур, которые вовлечены в строительство нового трубопровода, посредством, помимо прочего, приостановления их банковского обслуживания в Соединенных Штатах, приостановления валидности виз их руководителей. А также — наказание «любого лица», вовлеченного в предоставление услуг по укладке труб «Северному потоку — 2» или любому другому российскому экспортному газопроводу.

Сейчас законопроект рассматривается в Юридическом комитета Палаты представителей и Комитете Сената по иностранным делам. Он также дважды был представлен в Сенате Крузом.

«Соединенные Штаты просто не могут позволить России доминировать в энергетическом будущем Европы, — сказал Круз. — Я тут в Сенате работаю с коллегами и с администрацией, чтобы ввести санкции, имеющие целью блокирование строительства «Северного потока — 2». Я призываю Конгресс незамедлительно приступить к делу с целью продвижения этого важнейшего двухпартийного законопроекта.

По данным газовой промышленности США, во второй половине 2018 года экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу вырос на 181 процент.

Базирующееся в Париже Международное энергетическое агентство заявило, что только в течение последующих шести лет потребление газа в Европейском Союзе (ЕС) увеличится на треть. Бернард Л. Вайнштейн, заместитель директора Энергетического института Магуайра, сказал, что здесь кроются «огромные возможности для американских экспортеров сжиженного природного газа».

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. Еще в мае министр энергетики США Рик Перри анонсировал принятие законопроекта о санкциях в отношении компаний-участниц проекта «Северный поток — 2» в «не слишком отдаленном будущем». В самом начале июня Конгресс США представил вниманию общественности законопроект о введении санкций в отношении физических и юридических лиц, участвующих в строительстве российского газопровода «Северный поток — 2». Его подготовили два американских сенатора — республиканец Тед Круз и демократ Джин Шахин. Поэтому он и называется двухпартийным законопроектом.

В середине июня американский сенатор-республиканец Джон Баррассо внес в Конгресс США еще один законопроект о введении санкций в отношении российского газопровода «Северный поток — 2».

Этот трубопровод прокладывается по дну Балтийского моря от российского побережья до Германии через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Официальный Копенгаген пока еще не дал разрешения на строительство. Среди европейских стран проект «Северный поток – 2» поддерживается Германией и Австрией.

Против него выступают Польша, Латвия, Литва, а также Украина, не желающая терять доходы от транзита (в размере $2 миллиардов) российского газа на континент.

