Нур-Султан. 16 июля. КазТАГ — Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана во вторник, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большую часть республики оказывает влияние антициклон, где ожидается погода без осадков. Лишь на западе и северо-западе Казахстана будут проходить атмосферные фронты, в связи с чем местами пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града», — сообщили синоптики.

В Нур-Султане малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура днем +33+35, ночью +18+20.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Днем +33+35, ночью +20+22.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура днем +38+40, ночью +20+22.

В Западно-Казахстанской области днем местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. Днем +25+30, ночью +12+17.

В Восточно-Казахстанской области днем местами ожидаются гроза, пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +29+34, ночью +12+17.

В Мангистауской области местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, пыльная буря, местами ожидается сильная жара. Днем +32+37, ночью +20+25.

В Кызылординской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, местами ожидается сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +36+41, ночью +23+28.

В Карагандинской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ожидается сильная жара, местами – очень сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +30+35, ночью +12+17.

В Костанайской области небольшой ночью местами ожидается кратковременный дождь с грозой, местами – усиление ветра 15-20 м/с, местами ожидается сильная жара. Температура днем +27+32, ночью +17+22.

В Алматинской области ожидается сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +33+38, ночью +17+22.

В Актюбинской области ожидается сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +30+35, ночью +15+20.

В Акмолинской области местами ожидается сильная жара. Днем +30+35, ночью +15+20.

В Туркестанской области местами ожидается сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +35+40, ночью +19+24.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается сильная жара. Днем +29+34, ночью +17+22.

В Жамбылской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +36+41, ночью +18+23.

В Павлодарской области днем +29+34, ночью +15+20.

В Атырауской области днем местами ожидается небольшой дождь. Температура днем +29+34, ночью +15+20.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидается колебание водности. На реке Сырдарья в пределах Туркестанской и Кызылординской областей будет наблюдаться подъем уровня воды за счет добегания повышенных сбросов из Шардаринского водохранилища. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — добавили синоптики.