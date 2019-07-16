Относящееся к КЧС «Селденкоргау курылыс» намерены реорганизовать в Казахстане

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Нур-Султан. 16 июля. КазТАГ – Относящееся к КЧС МВД республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения (РГП на ПХВ) «Селденкоргау курылыс» намерены реорганизовать в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Реорганизовать РГП на ПХВ «Селденкоргау курылыс» КЧС МВД РК путем преобразования в ТОО «Селденкоргау курылыс» со 100% долей участия государства в уставном капитале. Определить основным предметом деятельности товарищества строительную деятельность», — говорится в проекте постановления правительства.

Документ вынесен на публичное обсуждение до 29 июля.

«Селденкоргау курылыс» занимается выполнением специальных работ, проводимых в чрезвычайных ситуациях, вызванных селями, наводнениями, лавинами, землетрясениями и другими стихийными бедствиями.

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