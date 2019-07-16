Нур-Султан. 16 июля. КазТАГ — Какой будет погода в ближайшие трое суток в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, рассказали в пресс-службе РГП «Казгидромет».

«Прогноз погоды по Нур-Султану на 16 июля: малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с, температура ночью +18+20, днем +33+35; на 17 июля: переменная облачность, без осадков, ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с, температура ночью +18+20, днем +30+32; на 18 июля: переменная облачность, без осадков, ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с, температура ночью +16+18, днем +27+29», — говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, в Алматы 16 июля ожидается переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, температура ночью +20+22, днем +33+35; 17-18 июля – переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, температура ночью +21+23, днем +33+35.

«Прогноз погоды по Шымкенту на 16 июля: небольшая облачность, без осадков, ветер восточный 8-13 м/с, температура ночью +20+22, днем +38+40; на 17-18 июля: небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный 8-13 м/с, температура ночью +21+23, днем +39+41», — резюмируется в сообщении.