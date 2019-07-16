Третьи сутки тушат пожар в Баянаульском нацпарке в Павлодарской области

Павлодар. 16 июля. КазТАГ — Третьи сутки тушат пожар в Баянаульском национальном парке в Павлодарской области, передает корреспондент агентства.

«Пожар начался 14 июля. На участке №83 в 2,5 га в 19.25 дали локализацию, то есть огонь потушили, но остался дым. Там же на соседнем участке №73 в 9 га локализация была в 22.12. Пока подсчета площади пожара нет. Вчера после обеда на участке №73 заново пошло возгорание. По характеристике – эта местность горная лесопокрытая. В этом году это один из крупных пожаров на территории Баянаульского государственного национального природного парка», — сообщил во вторник главный инспектор по чрезвычайным ситуациям (ЧС) аппарата акима Баянаульского района Саят Кабдиев.

Он отметил, что охваченная огнем территория находится в 10 км от районного центра.

«От села Баянаул – это находится в 10 км. Охваченную огнем территорию от зоны отдыха Жасыбай разделяет озеро Сабындыколь, горы, дорога – это около 25 км», — уточнил главный инспектор.

По его данным, в тушении пожара участвуют 78 человек и около 20 единиц спецтехники.

«Районный акимат помогает людьми, техникой, топливом. Четыре единицы техники, из них три специализированной прислала областная служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ. Дополнительно сегодня будут привлекаться техника и около 50 человек с ведрами, лопатами, хлопушками. Две единицы спецтехники выслала лесоохрана. Сегодня в 11.10 начали работу два вертолета МИ 8 – один патрулирует территорию, второй с 2,5 кубами воды тушит пожар», — сказал Кабдиев.

Также он уточнил, что жертв нет.

«Причины возгораний будут устанавливаться после тушения пожара. (…) Штаб по тушению пожара находится в 1 км от пожара», — резюмировал Кабдиев.