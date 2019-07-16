PayPal запускает в Европе систему международных денежных переводов

Алматы. 16 июля. КазТАГ – Американская компания PayPal, специализирующаяся на онлайн-платежах, запускает в Европе систему международных денежных переводов, сообщает Reuters.

«Компания из США, занимающаяся онлайн-платежами, PayPal запускает в Великобритании и 31 европейской стране систему международных денежных переводов. Система позволит клиентам переводить деньги за границу в более чем 130 стран по всему миру, включая Индию, Пакистан, Нигерию, Кению, Польшу и Китай», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению компании, внедрение системы поможет ей завоевать долю на мировом рынке денежных переводов, оцениваемом в $689 млрд. Ранее компания уже ввела аналогичную систему в США и Канаде.

Как сообщается, клиенты смогут переводить до 8 800 фунтов ($11 029) за одну транзакцию.