Казахстанцам при въезде в Кыргызстан не понадобятся вкладыши к свидетельствам о рождении детей

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Нур-Султан. 16 июля. КазТАГ – Казахстанцам при въезде в Кыргызстан не понадобятся вкладыши к свидетельствам о рождении детей, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел РК.

«Отныне жителям Казахстана теперь нет необходимости предъявлять при въезде в Кыргызстан вкладыши, которые прикреплялись к свидетельствам о рождении детей. Это решение было принято в рамках восьмого заседания казахстанско-кыргызского межправительственного совета с участием премьер-министра РК Аскара Мамина», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Как уточнили в МВД, в ходе заседания был подписан протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами Казахстана и Кыргызстана о порядке пребывания граждан указанных стран.

«Данный документ вступит в силу после одобрения парламента обоих сторон», — пояснили в ведомстве.

Ранее наличие вкладыша с фотографией ребенка, который не достиг 16 лет, было обязательным.

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