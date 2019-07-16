Т40 млрд выделили из госбюджета на завершение строительства проблемных объектов в Нур-Султане в 2018 году

Нур-Султан. 16 июля. КазТАГ – Т40 млрд выделили из государственного бюджета на завершение строительства проблемных объектов в Нур-Султане в 2018 году, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

«В рамках реализации госпрограммы «Нұрлы жер» постановлением акимата города Нур-Султан создана уполномоченная организация ТОО «Елордақұрылыскомпаниясы», а также утвержден порядок финансирования завершения проблемных объектов. В 2018 году на завершение проблемных объектов из республиканского бюджета было выделено Т40 млрд», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

В МИИР уточнили, что «деньги были выделены на условиях платности, срочности и возвратности».

«Возврат средств предусмотрен за счет свободных площадей и/или от реализации активов», — отметили в ведомстве.

Также в министерстве разъяснили правила участия в долевом жилищном строительстве.

«Долевое строительство регулируется Законом РК «О долевом участии в жилищном строительстве. Долевое участие в жилищном строительстве организуется одним из следующих способов: 1) получение гарантии фонда гарантирования; 2) участие в проекте банка второго уровня; 3) привлечение денег дольщиков после возведения каркаса жилого дома (жилого здания)», — сказано в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, основные функции фонда гарантирования: предоставление гарантии застройщикам на завершение строительства жилого дома, контроль за ходом строительства объекта через инжиниринговую компанию, завершение строительства объекта и передача долей дольщикам при наступлении гарантийного случая.

«В целом, для получения разрешения на привлечение денег дольщиков застройщик и уполномоченная компания направляет в акимат заявление о выдаче разрешения на привлечение денег дольщиков по форме, согласно правилам, а также копии документов, подтверждающих соответствие требованиям», — уточнили в МИИР.

Разрешение на привлечение денег дольщиков, уточнили в министерстве, выдается акиматами на весь период строительства жилого дома до ввода его в эксплуатацию.

«По итогам рассмотрения документов акимат в течение 10 рабочих дней с момента их получения выдает застройщику разрешение на привлечение денег дольщиков либо направляет письменный мотивированный отказ в выдаче разрешения. Если застройщик не соответствует нескольким требованиям закона, акимат отказывает в выдаче разрешения. В свою очередь, застройщик может повторно подать заявление на выдачу разрешения после устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе, или обжаловать его в судебном порядке», — пояснили в ведомстве.