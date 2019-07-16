Эксперт о продаже части золота из ЗВР Нацбанка РК: В Нацфонде ассоциируют золото как актив-убежище

Алматы. 16 июля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. В Национальном фонде ассоциируют золото как актив-убежище, позволяющее пересидеть шторм и период неопределенности в мировой экономике, считает руководитель аналитического отдела FXPrimus Арман Бейсембаев.

«На этом фоне (нестабильности мировой экономики – КазТАГ) растет и актуальность золота, как актива-убежища, в котором можно пересидеть шторм и период неопределенности. Собственно, я думаю, примерно такими соображениями и руководствуются в Национальном фонде», — прокомментировал Бейсембаев для МИА КазТАГ сообщение о том, что часть золота из золотовалютного резерва (ЗВР) Национального банка Казахстана хотят продать для создания «золотого» портфеля Нацфонда.

Золото традиционно выступает защитным активом в кризисные времена практически во всем мире, продолжил эксперт.

«Так или иначе, спрос на него растет в периоды экономической нестабильности или наступления рецессии, поскольку в это время в цене падает абсолютно все – от недвижимости до акций, а риск дефолтов по облигациям сильно вырастает. В то же время желтый металл, как твердый с точки зрения стоимости и влияния инфляции физический актив, своей актуальности не теряет», — полагает собеседник агентства.

Поэтому, дополнил спикер, оно присутствует во всех резервах практически всех стран мира.

«С недавних пор американская экономика вступила в свой 11-ый год непрерывной полосы роста – это абсолютный зарегистрированный рекорд без рецессии. Однако понятно, что рост этот не может продолжаться бесконечно, и уже достаточно давно все ожидают рецессии, которая может наступить, если не в этом году, то с наиболее высокой вероятностью – в следующем году. Тем более, экономические индикаторы не только в США, но во всех развитых странах, уже подают тревожные сигналы», — делится своими наблюдениями Бейсембаев.

На вопрос, что за 5% альтернативных инструментов добавляются в портфель Нацфонда, эксперт ответил, что «пока конкретики, что это за «альтернативные инструменты», нет».

«Думаю, нужно дать время, чтобы нам более подробно раскрыли данный список. Перебалансировка активов, скорее, говорит о сдвиге риск-профиля Нацфонда в сторону его повышения. Если до этого портфель фонда преимущественно состоял из облигаций, что характеризуется как консервативный риск-профиль, поскольку в такие портфели, как правило, попадают только эмитенты наивысшего кредитного рейтинга (это дает надежность, но невысокую доходность), то теперь сдвиг произошел в сторону акций, доля которых выросла с 20% до 30% (выше риски, выше и потенциальная, но не гарантированная доходность)», — подчеркнул собеседник агентства.

Плюс, заметил спикер, было добавлено золото, как балансирующий элемент (в периоды падения фондового рынка золото имеет свойство расти в цене), а также «альтернативные инструменты».

«Можно только догадываться, что это за инструменты, но можно предположить, что это, вероятнее всего, будут инструменты денежного рынка, они краткосрочные, при ряде условий высокодоходны и имеют достаточно низкий риск дефолта, так как срок вложения не превышает одного года: краткосрочные ноты, казначейские векселя, сделки РЕПО, банковские депозиты (последнее как вариант, но не факт)», — предполагает Бейсембаев.

На вопрос, как он относится к продаже части золота из ЗВР Нацбанка для создания «золотого» портфеля Нацфонда, эксперт ответил, что «нейтрально, и никакой сенсации здесь не видит».

«Никаких особых рисков тоже не вижу. По сути, меняется только юрисдикция части золота из ЗВР Нацбанка в портфель Нацфонда, которая не потребует даже его физического перемещения», — резюмирует Бейсембаев.

Напомним, ранее сообщалось, что часть золота из золотовалютного резерва Нацбанка хотят продать для создания «золотого» портфеля Нацфонда.

«В концепции формирования и использования средств Национального фонда РК (…) в разделе «5. Основные принципы и подходы по формированию и использованию средств Национального фонда»: в подразделе «5.3. Управление активами Национального фонда»: часть восьмую изложить в следующей редакции: «Стратегическое распределение активов сберегательного портфеля направлено на продолжение политики диверсификации активов и предполагает переход от консервативного распределения (80% в облигациях на 20% в акциях) к сбалансированному распределению (60% облигаций, 30% акций, до 5% альтернативных инструментов и до 5% золота), направленному на повышение долгосрочной ожидаемой доходности», — говорится в представленном в прошлую пятницу проекте указа президента.