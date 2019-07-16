Криптовалюты создают угрозу для безопасности и используются в преступных целях – минфин США

Алматы. 16 июля. КазТАГ – Криптовалюты создают угрозу для безопасности и используются в преступных целях, считает администрация президента США Дональда Трампа.

«Администрация Трампа открыто выступила против криптовалют, утверждая, что биткойны на миллиарды долларов использовались для финансирования незаконной деятельности, такой как киберпреступность, уклонение от уплаты налогов и создание вирусов-вымогателей», — говорится в сообщении Business Standard.

«Это действительно проблема национальной безопасности», — заявил журналистам министр финансов США Стивен Мнучин на спешно созванной пресс-конференции в Белом доме.

При этом отмечается, что это заявление Мнучин сделал за несколько дней до того, как представители Facebook отправятся на Капитолийский холм, чтобы обсудить предложение о запуске своей криптовалюты Libra.

Министерство финансов США выразило очень серьезную обеспокоенность по поводу того, что Libra может быть использована для отмывания денег и финансирования терроризма.

Как заявил Мнучин, США не позволят поставщикам услуг цифровых активов работать в тени и не допустят использования криптовалют для финансирования преступной деятельности. При этом он отметил, что американское регулирование в области криптовалют «не остановится на границе США».

«Мы провели большую работу в G20, и я буду говорить об этом снова на этой неделе на встрече министров финансов G7 во Франции. Чтобы было ясно, США приветствуют ответственные инновации, включая новые технологии, которые могут повысить эффективность финансовой системы и расширить доступ к финансовым услугам. При этом, что касается Libra Facebook и других криптовалют, наша главная цель – сохранить целостность нашей финансовой системы и защитить ее от злоупотреблений », — сказал Мнучин.