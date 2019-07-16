Украденное нужно возвращать, а не забывать как «кошмарный сон» 16.07.2019 14:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 100 0 Айдар Алибаев об интересных моментах, прозвучавших на первом заседании правительства под председательством второго президента Похожие материалы: Многие неразорвавшиеся снаряды в Арысе находятся в домах Возвращение эвакуированных жителей в Арыс начнется 28 июня в 8.00 – Шукеев О переходе на внеплановый мониторинг Арыса сообщили в «Казгидромет» Советник Токаева: Нужно думать о переносе опасных объектов подальше от населенных пунктов Почему трудно упрекнуть Нурлана Ногаева, говоря о том, что ему давно нужно было бы заняться решением вопросов, из-за которых возник конфликт на Тенгизе?!