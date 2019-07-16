Алматы. 16 июля. КазТАГ — Узбекский бизнесмен Гафур Рахимов ушел с поста президента Международной ассоциации бокса (AIBA), сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

«Это самый трудный переходный период в истории AIBA, к сожалению, он совпадает с периодом растущего процесса, направленного на защиту моей чести и достоинства от политически мотивированных и ложных обвинений. Это процессы требуют от меня постоянного присутствия при судебных и прочих разбирательствах, чтобы они были рассмотрены согласно установленному закону, и чтобы как можно скорее очистить мое имя от ложных обвинений», — говорится в заявлении Рахимова, опубликованном на сайте ассоциации.

Он отметил, что был частью «семьи бокса и олимпийского движения более 25 лет», и, что у него «есть чувство долга».

«Нужно сделать все возможное, служить нашему спорту и нашим спортсменам, которые являются для меня абсолютным приоритетом. Поэтому, несмотря на это, с тяжелым сердцем я принял решение немедленно уйти в отставку с поста президента AIBA», — заявил Рахимов.

Напомним, что Гафур Рахимов был избран на пост президента AIBA в ноябре 2018 года. После того, как департамент по контролю за иностранными активами министерства финансов США включил Рахимова в санкционный список, Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил кандидату, что его выдвижение на этот пост может повлиять на вопрос сохранения олимпийского статуса бокса.

О намерении уйти в отставку с поста главы AIBA было объявлено в марте 2019 года, и Рахимов временно сложил полномочия президента организации. Временно и.о. президента AIBA 29 марта был избран глава Африканской конфедерации бокса Мохамед Мустасан.

В конце июня исполком AIBA решил направить письмо Рахимову с призывом покинуть свой пост на постоянной основе.