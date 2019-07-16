Алматы. 16 июля. КазТАГ – Опасности, связанной с сибирской язвой, в скотомогильниках Арыса нет, сообщает пресс-служба акима Туркестанской области.

«В скотомогильниках, расположенных на территории города Арыс, не обнаружено никакой опасности, связанной с сибирской язвой. В городе Арыс имеется два скотомогильника. Один расположен в Дермене, второй – в Кожатогайском сельском округе. Оба на строгом контроле специалистов», — сообщил во вторник руководитель Арысской городской территориальной инспекции Омиркул Омаров.

Он заверил, что на данный момент скотомогильники не повреждены.

«Соблюдены все требования. Они на постоянном контроле работников ветеринарии. Ежегодно проводится мониторинг могильников. На их территории регулярно берутся пробы почвы. По результатам всех исследований никакой опасности не выявлено. На сегодня по сибирской язве в могильниках никаких сведений не поступало», — добавил Омаров.

Напомним, 24 июня в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арыс Туркестанской области. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание.

По факту инцидента Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по ч. 1 ст. 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

При акимате Туркестанской области создан корпоративный фонд социального развития «Туркестан» для помощи пострадавшим.

По данным МВД РК, количество погибших в результате взрывов боеприпасов в Арысе увеличилось до трех (житель Арыса и два военнослужащих). Как проинформировали в министерстве здравоохранения, всего в результате взрывов пострадали 165 человек, из которых 89 были госпитализированы, 76 – отпущены домой.

1 июля стало известно, что начаты работы по уничтожению фрагментов невзрывоопасных боеприпасов. Кроме того, по факту съемки боеприпасов на территории режимного объекта в Арысе начато служебное расследование. Как уточнил 2 июля председатель КЧС МВД Владимир Беккер, саперы в Арысе нашли почти 11,5 тыс. боеприпасов и их фрагментов.

3 июля стало известно, что вместе с расследованием причин взрывов в Арысе начата проверка выделенных средств.

5 июля стало известно, что в Арысе начаты работы по передислокации воинской части.

7 июля в минобороны сообщили о том, что комиссия главной инспекции минобороны прибыла для служебного расследования в Арыс.

8 июля спецкомиссия начала проверку объектов хранения боеприпасов вооруженных сил Казахстана.

10 июля в акимате Туркестанской области сообщили, что, согласно поручению, запланировано выплатить 55 602 жителям Т5,6 млрд (по Арысу – 44 994 человека, по Акдалинскому сельскому округу – 4324, по Кожатогайскому сельскому округу – 4 232, по Дерменинскому сельскому округу – 2 052). Ожидается выделение из резерва правительства РК Т3 млрд, из областного бюджета Т1 млрд и из поступивших средств в специально созданный фонд «Туркестан» Т1,6 млрд.

Также стало известно, что в Арысе полностью заменят системы безопасности и объявления тревог.

15 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил в связи с инцидентом в Арысе министру обороны Нурлану Ермекбаеву строгий выговор.