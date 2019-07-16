Дистрибьютор «Газпромнефти» испытывает проблемы в Казахстане из-за санкций Украины и ЕС

Алматы. 16 июля. КазТАГ — Дистрибьютор «Газпромнефти» испытывает проблемы в Казахстане из-за санкций Украины и Европейского союза (ЕС), сообщает «Коммерсантъ».

«Казахстанская структура металлургической компании ArcelotMittal, «АрселорМиттал Темиртау», уведомила официального дистрибьютора «Газпромнефть – смазочные материалы» в Казахстане – ТОО «Ник Ойл» о временном прекращении работы с ним», — говорится в сообщении со ссылкой на направленное в «Ник-Ойл» письмо во вторник.

Отмечается, что решение принято из-за санкций Украины и Евросоюза против «Газпромнефти», чтобы не подвергать репутационному риску гендиректора «АМТ Темиртау» и АМТ.

Как сообщается, в «АМТ Темиртау» не ответили на звонки.

В свою очередь «Газпромнефть – смазочные материалы» назвала произошедшее недоразумением.

Источник, знакомый с ситуацией, подчеркнул, что «Газпромнефть» рассчитывает на скорейшее решение недоразумения, которое наносит репутационный ущерб отношениям двух стран.

Как рассказал «Коммерсанту» директор ТОО «Ник-Ойл» Николай Гардер, в середине июня компанию предупредили о том, что контракт будет прерван из-за санкций.

«Мы были удивлены, попросили разъяснений и наконец получили письмо вот такого содержания», — отметил он.

По его словам, он планирует обратиться с жалобой на действия АМТ в Национальную палату предпринимателей Казахстана.

Директор ТОО «Ник-Ойл» отметил, что «Роснефть», которая тоже находится под санкциями, продолжает работу с АМТ.

Гардер назвал крайне маловероятным, что санкции были использованы лишь как предлог для смены поставщика.

Об этом же сообщили источники в АМТ. По их словам, решение принято по указанию руководства: «Причем не нашего, а международного».

ТОО «Ник-Ойл» продает смазочные материалы под брендами «Газпромнефть» и G-Energy в Карагандинском, Павлодарском и Уральском регионах Казахстана. По данным источников «Коммерсанта», это частная компания, которая связана с «Газпромнефтью» только коммерческими отношениями.

«Газпромнефть» находится по секторальными санкциями США и ЕС с 2014 года, а также финансовыми санкциями, которые запрещают привлечение долгосрочного финансирования.