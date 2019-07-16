Полиция Китая повторно исключила версию убийства казахстанской студентки – МИД РК

Нур-Султан. 16 июля. КазТАГ – Полиция Китая повторно исключила версию убийства казахстанской студентки Сандиры Серикхановой, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

«22 мая отец погибшей Серикхановой обратился в генеральное консульство РК в Шанхае с просьбой возобновить дело о смерти его дочери. Генеральным консульством РК направлено соответствующее обращение в полицию КНР, где было начато повторное рассмотрение данного дела. По итогам повторного рассмотрения дела полиция Китая подтвердила, что смерть наступила в результате несчастного случая. Версия убийства была исключена повторно», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Сам инцидент произошел 26 апреля.

«В результате падения с 17-го этажа одного из жилых домов города Чанчжоу (провинция Цзянсу, КНР) скончалась гражданка РК Серикханова Сандира 1995 года рождения, которая являлась студенткой Технологического университета провинции Цзянсу. После получения информации о гибели нашей гражданки, сотрудники генерального консульства РК в Шанхае незамедлительно оповестили о случившемся родителей Серикхановой, а также оказали содействие в срочном оформлении виз КНР в Посольстве Китая отцу и дяде погибшей», — заявили в МИД РК.

По прибытию родных девушки в Чанжоу, по информации внешнеполитического ведомства, сотрудниками генконсульства Казахстана в Шанхае была организована встреча с представителями департамента общественной безопасности, представителями университета, где обучалась погибшая, и страховой компании. Отмечается, что на встрече в департаменте общественной безопасности родным погибшей были показаны имеющиеся видеоматериалы с камер, установленных в подъезде дома, где погибла Серикханова.

«Согласно результатам следственных действий, установлено, что смерть наступила в результате несчастного случая. Версия убийства была исключена. Казахстанскими дипломатами в Шанхае оказано содействие в транспортировке тела погибшей гражданки РК на родину. 2 мая рейсом из Пекина тело Серикхановой было доставлено в Нур-Султан», — добавили казахстанские дипломаты.