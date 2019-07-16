KASE: «Новаторская» инициатива AIX – стандартная для рынка мера

Алматы. 16 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Кредитование ценными бумагами и короткие продажи – стандартная для рынка мера, прокомментировала председатель правления KASE Алина Алдамберген недавнее сообщение биржи международного финансового центра «Астана» (МФЦА AIX) о запуске новаторских инициатив.

«Новость AIX о ряде мер, которые они принимают, мы слышали. Это – стандартная для рынка мера», — ответила Алдамберген на вопрос корреспондента КазТАГ во вторник в Алматы.

По ее словам, на казахстанском фондовом рынке сейчас, если говорить про кредитование ценных бумаг, больше развит инструмент репо: репо под залог ценных бумаг и без залога ценных бумаг, с государственными ценными бумагами (ГЦБ), с неГЦБ. Это является основным механизмом предоставления денег или бумаг друг другу участниками рынка.

На KASE, по ее словам, развит заем денег под залог бумаг посредством операций через фондовую биржу. При кредитовании ценных бумаг (ЦБ) используется больше предоставление акций для совершения сделок на рынке акций, отметила глава биржи.

«Соглашение (GMSLA), к которому присоединилась AIX, обычно используют на небиржевых рынках. На биржевых рынках используют инструменты, которые предоставляет биржа. Наши государственные участники используют инструменты репо», — сказала Алдамберген.

Короткие продажи, по ее данным, возможны на казахстанском фондовом рынке через операции на бирже по тем инструментам, которые работают с клиринговой организацией или центральным контрагентом (ЦК).

«Сейчас, например, у нас есть механизм с частичным обеспечением, в рамках которого можно продавать инструменты, которых нет в наличии, при обязательстве поставки через два дня», — поясняет эксперт.

Короткими продажами необходимо управлять, полагает глава биржи. И главное – участники должны иметь возможность реально и эффективно работать.

«Когда мы запустим центральный контрагент, то будет видно, каким инструментом там сохранится такой режим торговли. При этом, мы здесь будем более четко управлять вопросами коротких продаж потому, что на нашем рынке основная проблема – с наличием ЦБ. Поэтому для мобилизации и активизации деятельности с участием центрального контрагента нам нужно, чтобы бумаги были в наличии», — уверена эксперт.

Так, чтобы все участники приняли позиции и бумаги были в дефиците – не годится, считает она.

«Поэтому вопрос, по каким бумагам будут разрешены продажи, будет устанавливать центральный контрагент», — резюмировала Алдамберген.

Как сообщалось, ЦК – сложный бизнес, новый вид организации, которая обеспечивает завершение расчетов по каждой сделке и гарантирует исполнение обязательств. ЦК берет на себя кредитный и рыночный риск участников, которые рассчитывают сделки, гарантирует расчеты.