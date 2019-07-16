Рабочую группу по вопросам радиоэлектронной борьбы создадут при СМО ОДКБ

Алматы. 16 июля. КазТАГ – Рабочую группу по вопросам радиоэлектронной борьбы создадут при совете министров обороны (СМО) Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает пресс-служба организации.

«Рассмотрен проект решения СМО организации, предусматривающий создание при СМО ОДКБ рабочей группы по вопросам радиоэлектронной борьбы. Целью разработки документа является консолидация усилий по реализации потенциала органов военного управления, профильных учебно-методических, научно-исследовательских организаций, предприятий промышленности, других государственных и общественных организаций государств-членов ОДКБ по вопросам радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении во вторник по итогам заседания постоянного совета ОДКБ.

Актуальность вопроса создания рабочей группы, как пояснили в организации, «обусловлена опытом последних вооруженных конфликтов, характеризующихся массированным применением радиоэлектронных средств и средств радиоэлектронного поражения, в том числе с учетом особенностей применения сил и средств радиоэлектронной борьбы в Сирийской Арабской Республике».

«Постоянный совет рассмотрел проект заявления министров иностранных дел государств-членов ОДКБ об усилиях по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке и проект совместного заявления государств-членов организации договора о коллективной безопасности при принятии проекта резолюции третьего комитета 74-й сессии генеральной ассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимостью», — добавили в ОДКБ.