Переход с 2020 года на «упрощенку» подтолкнет торговцев скрывать доходы – «Атамекен»

Нур-Султан. 16 июля. КазТАГ – Переход с 2020 года на упрощенные декларации подтолкнет торговцев скрывать доходы, сообщает пресс-служба национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен».

«Переход на упрощенную декларацию не простимулирует субъектов торговли выйти из «серого» рынка, а наоборот подтолкнет предпринимателей скрывать доходы, так как это изменение налогового режима приведет к дополнительным затратам бизнеса», — заявил директор департамента торговли нацпалаты Нурлыбек Муканов.

С 2020 года торговая отрасль должна перейти на упрощенный режим. Кроме того, с 1 января 2020 года все денежные расчеты за проданный товар будут проводиться с применением контрольно-кассовых машин (ККМ).

«Атамекен» провел анализ предприятия с годовым оборотом средств Т8,9 млн, где чистая прибыль по патенту составляет Т115 590. Казалось бы, незначительное на первый взгляд изменение налога на оборот на 1% (с 2% до 3% от оборота) приведет к сокращению чистой прибыли субъекта частного предпринимательства на целых 36%», — говорится в сообщении.

Получается, уточнил Муканов, что с тем же оборотом средств чистая прибыль составит всего Т73 716.

«Тогда как налоговые отчисления практически не изменятся, а чистая прибыль сократится за счет дополнительных расходов: открытие и обслуживание банковского счета, аренда POS-терминала, обслуживание ККМ, оплата услуг интернета», — пояснил эксперт.

В результате, согласно сообщению нацпалаты, дополнительные поступления в бюджет составят Т915 млн, доход сторонних организаций (БВУ, АО «Казахтелеком», организации, продающие и обслуживающие ККМ) – Т3,9 млрд.

Исполнительный директор ОЮЛ «Ассоциация прямых продаж Казахстана» Анастасия Калашникова отметила, что бизнес не против работать по упрощенной декларации, «однако обеспокоен дополнительными финансовыми издержками, которые несет цифровизация, а также усложнение бухгалтерских отчетов».

«Бизнес будет вынужден нанимать бухгалтера, тогда как работа по патенту была доступна предпринимателям, которые работали самостоятельно, без наемных сотрудников», — сказала Калашникова.

Председатель комитета торговли Кайрат Мажибаев заявил, что увеличение объемов продаж и наличие конкуренции влечет за собой снижение стоимости услуг. Однако, как отмечается, это не наблюдается со стороны обслуживающих компаний и банковского сектора.

«Нацпалата обратилась к Национальному банку РК с просьбой рассмотреть тарифы банков. На сегодняшний день они различаются в зависимости от обслуживания платежных карточек в рамках сети одного банка или при межбанковской операции, и варьируются от 0,5% до 2,5%», — сообщили в НПП.

Руководитель управления комитета государственных доходов министерства финансов Гульмира Смагулова заверила, что «переход на упрощенное декларирование не связан с переходом на онлайн-ККМ». По ее словам, разница упрощенной декларации от патента – налоговая ставка, ранее она составляла 2%, а по СНР налоговая ставка с дохода составит 3% (ИПН с дохода (выручки) – 1,5%, социальный налог (СН) с дохода – 1,5%).

«Вопрос не совсем к комитету государственных доходов, но мы знаем об этом и не раз поднимали вопрос о пересмотре тарифов. Также, любой предприниматель сможет уменьшить сумму своего ИПН на сумму расходов при приобретении ККМ в размере 50%, но не более Т60 тыс. Поправки коснутся и тех, кто будет покупать трехкомпонентную интегрированную систему, и такие предприниматели могут уменьшить ежегодную сумму налога на Т60 тыс. в течение двух лет», — уверяет Смагулова.