Сильный ветер и жару прогнозируют синоптики в семи областях Казахстана в ближайшие дни

Нур-Султан. 16 июля. КазТАГ — Сильный ветер и жару прогнозируют синоптики в семи областях Казахстана с 16 по 19 июля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Днем 16 июля в Северо-Казахстанской области местами ожидается ветер северо-западный 15-20 м/с. В Петропавловске днем 16 июля ожидается ветер северо-западный 15-20 м/с», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном во вторник.

Согласно информации, 17 июля в Северо-Казахстанской области ночью местами ожидается гроза, туман, ветер северо-западный местами 15-20, порывы 23 м/с; в Петропавловске 17 июля ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

«Днем 17 июля в Костанайской области ожидаются местами сильная жара +35, ветер северный местами 18 м/с. Днем 17-19 июля в Кызылординской, днем 18-19 июля в Мангистауской, Карагандинской, Актюбинской, Туркестанской областях местами ожидается очень сильная жара +40+45», — следует из сообщения.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-95%.