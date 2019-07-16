Срок выплаты возмещения вкладчикам «Банка Астаны» продлевает КФГД

Алматы. 16 июля. КазТАГ — Срок выплаты возмещения вкладчикам АО «Банк Астаны» продлевает Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД), сообщает пресс-служба фонда.

«У вкладчиков АО «Банк Астаны» появилась возможность еще в течение полугода получать возмещение от КФГД во всех филиалах и отделениях АО «Евразийский банк» (банк-агент). Соответствующее соглашение подписано между КФГД и АО «Евразийский банк», — говорится в сообщении во вторник.

По данным КФГД, с момента начала выплаты – 26 января в банк-агент за возмещением обратились 52 тыс. вкладчиков АО «Банк Астаны».

«Выплачено возмещение на общую сумму Т36,9 млрд. Таким образом, обязательства КФГД перед вкладчиками АО «Банк Астаны» погашены на 98,4%. Оставшиеся 1,6% – это, в основном, небольшие остатки на счетах, за получением которых люди, как правило, не торопятся. В частности, 64% вкладчиков АО «Банк Астаны» имели депозиты менее Т1 тыс., 79% вкладчиков – менее Т5 тыс. Количество пока не обратившихся за выплатой вкладчиков АО «Банк Астаны» составляет 216 тыс. человек», — проинформировали в фонде.

Отмечается, что спустя полгода после начала выплаты вкладчики АО «Банк Астаны» продолжают обращаться в банк-агент: в течение последнего месяца поступало от 34 до 115 заявлений в день, сумма выплат составляла от Т1,7 до Т9,6 млн ежедневно.

«КФГД и АО «Евразийский банк» считают целесообразным и далее обеспечить вкладчикам АО «Банк Астаны» возможность обратиться за возмещением в своем городе, в своем районе, и получить быстрое и удобное обслуживание. Банк-агент располагает 17 филиалами и 114 отделениями в 33 городах Казахстана, а сама операция выдачи или перевода денег не превышает 15 мин. Найти ближайшее отделение и проверить, есть ли очередь, можно на веб-сайте eubank.kz. За возмещением можно обратиться в любое отделение в любой рабочий день до 26 января 2020 года», — следует из сообщения.

В КФГД пояснили, что единственный необходимый документ для вкладчика – это удостоверение личности и заявление, бланк которого можно получить и заполнить в отделении банка-агента, а также допускается и подача заявления доверенным лицом – в этом случае понадобится нотариально удостоверенная доверенность на получение возмещения.

«Деньги по выбору вкладчика могут быть выплачены наличными или переводом на действующий счет вкладчика в любом банке, также можно открыть депозит в банке-агенте на сумму возмещения. Порядка 90% вкладчиков получают выплату день-в-день; обработка заявлений, поданных по доверенности, может занять больше времени, но, в любом случае, в пределах пяти рабочих дней», — отмечается в сообщении.

КФГД, как подчеркивается далее, выплачивает возмещение по вкладам, текущим счетам и платежным карточкам, открытым в АО «Банк Астаны»: по депозитам в тенге – на сумму депозита с учетом капитализированного вознаграждения, но не более Т10 млн; по депозитам в иностранной валюте – на сумму депозита с учетом капитализированного вознаграждения, но не более Т5 млн.

«Возмещение по депозитам в иностранной валюте выплачивается в тенге (для расчета применяется рыночный курс обмена валют на 9 января 2019 года). По депозитам одного вкладчика, размещенным в АО «Банк Астаны» одновременно в тенге и в иностранной валюте, выплачивается совокупное возмещение до Т15 млн, при этом по депозиту в иностранной валюте – не более эквивалента Т5 млн», — следует из информации.

По данным КФГД, депозиты 267 420 вкладчиков АО «Банк Астаны» (99,6%) защищены гарантией в полном объеме.

«Эти вкладчики уже получили или вправе получить возмещение на полную сумму депозита с учетом накопленного (капитализированного) вознаграждения в банке-агенте», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 18 апреля 2018 года на совещании по итогам деятельности Национального банка первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал «ужасной» работу «Эксимбанка», «Банка Астаны» и Qazaq Banki. Он отметил, что акционеры указанных банков «плохо руководили» этими финансовыми учреждениями, добавив, что деньги вкладчиков «вытащили самым неправильным образом». Назарбаев потребовал вернуть средства, вложенные квазигосударственным сектором и гражданами, если эти банки хотят продолжить свою работу.

24 октября 2018 года специализированный межрайонный экономический суд Алматы удовлетворил иск финансового регулятора о ликвидации Qazaq Banki, 26 ноября такое же решение было принято в отношении АО «Банк Астаны», а 28 соответствующее решение суд принял в отношении АО «Эксимбанк Казахстан».

26 января 2019 года АО «Евразийский банк» начал выплату возмещения вкладчикам – физическим лицам и индивидуальным предпринимателям от имени и за счет средств Казахстанского фонда гарантирования депозитов. За первые два дня – 26 и 27 января АО «Евразийский банк» выплатил вкладчикам «Банка Астаны» Т23,1 млрд – 62% от общей суммы обязательств. На эти два дня отделения банка-агента были закрыты для его клиентов.