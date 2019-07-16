«Проект ЛРТ в столице неэффективен и неокупаем», «КазАгро» — пример неумелого руководства», а «ЧП в Арыси — итог ослабления контроля Минобороны». «Через 20 лет 90 процентов населения РК будут казахи». «Окажется ли экс-министр на скамье подсудимых?»

Сетевой Казахстан 16 июля 2019г.

TIME . KZ . «Хватит строить воздушные замки!» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ дал 12 поручений, объявил один выговор, а также назвал вещи своими именами: “проект ЛРТ в столице неэффективен и неокупаем”, “КазАгро” — пример неумелого руководства”, а “ЧП в Арыси — итог ослабления контроля Минобороны”. Вчера в правительстве прошло первое расширенное заседание с новым президентом. Для этого события в здании правительства открыли самый большой зал. Кроме министров и членов администрации президента сюда прилетели акимы со всех регионов и пришли главы нацкомпаний. До прибытия президента никто из политиков громко не смеялся, все с любопытством смотрели на дверь.

«Мы выбираем, нас выбирают…» — Прикрепиться к поликлинике теперь можно только через ЦОН. Об этом и еще о многом другом наш корреспондент узнала, когда решила сделать осознанный выбор. О том, что изменились правила прикрепления, мне стало известно совершенно случайно, когда я пришла в одну из поликлиник Алматы, в которой бы хотела обслуживаться. — Наша поликлиника не обслуживает ваш дом — идите в свою, — не слишком любезно встречает меня девушка в регистратуре. — Я прикреплять вас не могу. Только в период с 15 сентября по 15 ноября. Раньше никак. К тому же сейчас сделать это можно только через ЦОН. Вот приказ вышел.

«Тьма среди белого дня» — Вчера в Алматы жилые дома, больницы и административные здания остались без света на три часа из-за аварии на одной из электростанций. Как сообщали читатели газеты, во второй половине дня отключили свет в районе проспектов Райымбека, Назарбаева и аль-Фараби, Зеленого базара, Сайрана, в микрорайонах “Орбита”, “Самал” и “Айнабулак”. Из-за прекращения подачи электроэнергии в метро остановились поезда, а пассажиры застряли в вагонах. Пришлось включать дополнительный генератор, чтобы возобновить движение. Кроме того, на многих перекрестках были обесточены светофоры.

CARAVAN . KZ . Адил УРМАНОВ — «Земля казахская: что произойдет, когда Казахстан станет мононациональным государством» — Через 20 лет 90 процентов населения РК будут казахи. Число славян сократится до 5–6 процентов. Из 21–22 миллионов жителей всех русскоговорящих будет на уровне 1 миллиона человек. Какие изменения ждут страну? Сейчас казахов в стране 12 миллионов из 18 миллионов жителей. Пара штрихов. В прошлом году, по данным «Демографического ежегодника Казахстана», 92 процента всех рожденных составили именно они. Казахи также обогнали славян по показателю смертности. Это означает, что основной этнос уже перекрыл все остальные по всем демографическим параметрам. Впервые за 100 лет динамику роста населения в Казахстане определяют коренные жители. Что от этого надо ожидать?

«Российский поэт и писатель Бахыт Кенжеев рассказал, почему не нужно эмигрировать из Казахстана» — К эмиграции надо подходить чрезвычайно взвешенно. Кидаться туда, как с обрыва в воду, довольно рискованно, – считает российский поэт и писатель Бахыт КЕНЖЕЕВ. Сам он, прожив большую часть жизни (37 лет) вдали от Родины, так и не стал на чужбине своим — Но если разница между Европой и Америкой – огромная, то между Америкой, Россией и Казахстаном – запредельная. Всё другое: отношения между людьми, правила жития и повседневные заботы. Адаптироваться к этому трудно. Привыкание проходит очень долго, мучительно, многие так и остаются в своих эмигрантских гетто.

IA — CENTR . RU . «Зачистка в казахстанском Минобразования: окажется ли экс-министр на скамье подсудимых?» — Последние месяцы казахстанское Министерство образования и науки сотрясают коррупционные скандалы – в общей сложности, в орбите внимания правоохранительных органов оказалось до полусотни чиновников и менеджеров сферы образования, в том числе шестеро высокопоставленных. Выход на свободу на прошлой неделе бывшего вице-министра образования и науки Эльмиры СУХАНБЕРДИЕВОЙ вызвал немалую шумиху. Экс-чиновница отделалась штрафом в размере 6,3 млн тенге и пожизненным запретом занимать государственные должности. Однако самое любопытное в истории освобождения г-жи Суханбердиевой – это не раскрываемые в настоящий момент условия сделки экс-чиновницы со следственными органами. Наш колумнист Асан КАЙГЫ в материале для ИАЦ рассуждает о том, могла ли Суханбердиева выйти на свободу в обмен на показания против своего бывшего шефа – экс-министра образования и науки Ерлана САГАДИЕВА, и о том, какую роль в разоблачении коррупционных схем в Минобразования сыграл новый глава ведомства, 37-летний Асхат АЙМАГАМБЕТОВ.

FORBES . KZ . Сергей БУЯНОВ – ««Показатель абсолютно неумелого руководства». Как в «КазАгро» распоряжаются бюджетными деньгами» — Под прицелом критики в очередной раз оказался национальный управляющий холдинг «КазАгро». В понедельник, 15 июля, президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАВ на расширенном заседании правительства выразил возмущение финансовыми показателями квазигосударственной компании и поручил оперативно ее реформировать. А к руководству привлечь иностранных специалистов.

EXCLUSIVE . KZ . Карлыгаш ЕЖЕНОВА – «Громкое молчание Казахстана» — На прошедшей неделе произошло беспрецедентное событие: послы 22 стран-членов Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) призвали Китай прекратить массовые репрессии в отношении этнических уйгуров и других мусульман в СУАР. Его подписали послы Австралии, Великобритании, Германии, Канады, Новой Зеландии, Франции, Швейцарии и Японии. В отчет представители 37 других стран, в том числе России, КНДР, Саудовской Аравии, Омана, Кувейта, Катара, ОАЭ, Бахрейн, Сирия, Пакистан, Венесуэла, Куба, Беларусь, Мьянма, Филиппины и ряд африканских стран поддержали действия Пекина в Синьцзяне, заявив о «выдающихся достижениях Китая в сфере защиты прав человека». Казахстан привычно «воздержался». Но цена этого «воздержания» может оказаться непомерно высокой. На самом деле, эти события можно назвать неким водоразделом между цивилизованным Западом, который может себе позволить свободу выражения и авторитарным Востоком, зависимость от Пекина которого становится все более фатальной. В этом контексте «воздержание» Казахстана, с его огромной зависимостью от Поднебесной – практически подвиг.

365 INFO . KZ . «Полиция поделится полномочиями с частными охранниками» — Полиция собирается поделиться полномочиями с частными охранными агентствами. Уже до конца года планируется, что обеспечение правопорядка на массовых мероприятиях ляжет на плечи секьюрити. Большинство граждан относятся к подобным инициативам весьма скептически.

MATRITCA . KZ . Бакытжан БАЗАРБЕК, юрист в области земельного права, член СМГ АДГСПК по земельным вопросам — «Когда добрые соседи перестали быть добрыми» — Токаев дал поручение оцифровать государственный земельный кадастр. Мне радостно и стыдно одновременно. Радостно, что наконец-то на высоком уровне занялись оцифровкой земельного кадастра. Но мне всё-таки мне стыдно. Стыдно, что все эти годы открыто валяли дурака и было разворовано огромное количество бюджетных средств на разработку электронного системы сведений «АИС ГЗК». Всё-таки его добили, и внедрили ценой в миллиарды тенге. Обещали золотые горы людям, что с этой системой, даже вопросы очереди на 0,10 на под ИЖС вести будем. Но, что мы сейчас имеем?

KURSIV . KZ . «Зачем казахстанским детям нужен интернет. И что они там ищут» — Недавно мы («Лаборатория Касперского» – Kursiv) проанализировали, какие сайты посещали казахстанские дети за последнее время. Учитывая высокий уровень пиар-продвижения цифровизации и цифровых технологий, результат был вполне предсказуем – наиболее высокий интерес у них вызвали мультимедийные развлечения.

LENTA . RU . «У вас душа есть — значит, нужно к святыне» — Как москвичи отправились на машине в Казахстан и попали на другую планету. Западный Казахстан в последние годы становится все популярнее у путешественников. Инопланетные пейзажи дна древнего океана, нетронутый цивилизацией быт скотоводов и древние святыни привлекли и корреспондентку «Ленты.ру», которая отправилась на полуостров Мангышлак (или Мангыстау, как его называют сами казахстанцы) на автомобиле прямо из Москвы.

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