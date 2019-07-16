В первом полугодии 2019 года капитализация рынка акций компаний росла – КАSE

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Алматы. 16 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В первом полугодии 2019 года капитализация рынка акций компаний выросла на 2%, сообщил заместитель председателя правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) Андрей Цалюк.

«Капитализация рынка акций – стоимость акций, которые торгуются на рынке, выросла до Т15,8 трлн», — сказал Цалюк на брифинге во вторник.

По его словам, на рост капитализации повлияли рост цен акций некоторых компаний – KAZ Minerals, Народного банка Казахстана, Kcell.

С начала года в список KASE были включены акции 17 новых эмитентов, из которых во втором квартале листинг прошли компании «Норильский никель», «Лукойл», «Новолипецкий меткомбинат».

Объем торгов при этом снизился почти в 1,5 раза, до Т47,6 млрд.

По данным зампреда биржи, в целом же рынок ценных бумаг за первое полугодие вырос в два раза и составил Т3,1 трлн.

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